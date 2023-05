Einladung zur Buchpräsentation: Christian Tramitz liest Bakabu – Abenteuer in MINTmausen

Junge Industrie: Je früher Maßnahmen zur Begeisterung von Kindern für MINT-Themen ansetzen, umso besser. Lasst uns gleich gemeinsam losstarten!

Wien (OTS) - Die MINTality Stiftung, die Junge Industrie, das Technische Museum Wien und der Ohrwurm Bakabu rund um Autor Ferdinand Auhser haben ihre Kräfte gebündelt, um mehr Kinder – und insbesondere auch Mädchen - für Technik zu begeistern und ihnen MINT-Berufe zugänglich zu machen. Das Projekt Bakabu unterstützt schon seit langem die frühsprachliche Förderung von Kindern, während sich das Technische Museum Wien, die Junge Industrie und die MINTality Stiftung ebenfalls stark dafür einsetzen, unseren Kleinsten den Umgang mit Technik näher zu bringen. Herausgekommen sind 11 Kinderlieder und 10 Experimente, die verpackt in eine tolle Geschichte als Buchform für Kindergartenkinder österreichweit kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Das Buch richtet sich also an Kinder im Kindergartenalter sowie an ihre wichtigsten Bezugspersonen: Eltern und Pädagog:innen.

Das Kinderbuch wird in den nächsten Wochen flächendeckend an Österreichs Kindergärten verteilt und soll Pädagog:innen als Werkzeug und Inspiration für die Arbeit in der Gruppe dienen. Die Lieder und Experimente sind in das Buch integriert und somit einfach verfügbar.

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen



Buchpräsentation: Christian Tramitz liest Bakabu – Abenteuer in MINTmausen

• Begrüßung: Therese Niss (Vorstand MINTality Stiftung), Julia Aichhorn (Bundesvorsitzende der Jungen Industrie), Peter Aufreiter (Generaldirektor Technisches Museum Wien)

• Buchvorstellung & Vorlesung: Ferdinand Auhser (Autor) und Christian Tramitz (deutscher Schauspielstar)

• Experimente: Kindergartengruppe mit Team des Technischen Museums Wien



Datum: 22.05.2023, 09:00 - 10:30 Uhr

Ort: Haus der Industrie, Kleiner Festsaal

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Junge Industrie

Valentin Falb

Bundesgeschäftsführer

01/71135-2463

valentin.falb @ iv.at

https://www.jungeindustrie.at