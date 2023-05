Vortrag „Roter Hahn“ im Bezirksmuseum Landstraße

Reservierung für 18.5. per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Groß war der Zustrom an Besucher*innen beim ersten Vortragsabend „Der Gasthof ‚Roter Hahn‘ auf der Landstraße“ am Mittwoch, 15. März. Auf Grund des Publikumsandrangs wiederholt das ehrenamtliche Team nunmehr den Vortrag: Am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), spricht Martin Pammer ab 18.30 Uhr im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) über die 330 Jahre lange Geschichte der Gastwirtschaft „Roter Hahn“ auf der Landstraßer Hauptstraße. Mit vielerlei Bildern umrahmt der Referent die Erklärungen. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden der Zuhörer*innen nehmen die Museumsleute gerne entgegen. Info und Anmeldung: Telefon 4000/03 127. Außerdem ist Museumsleiter Franz Hofbauer via E-Mail erreichbar: bm1030@bezirksmuseum.at.

Der Vortragende hat in zahlreichen Archiven recherchiert und erzählt zum Beispiel über vormalige Nutzungen des Gebäudes und über die Verbindungen von Franz Schubert mit dem „Roten Hahn“. In der noch bis Ende Juni laufenden Sonder-Ausstellung „Adolf Albin Blamauer“ sind im Bezirksmuseum Landstraße verschiedene Werke des Malers mit historischen Ansichten der Gaststätte zu besichtigen. Details zum Museum (Öffnungsstunden, Dauer-Schau, Sonder-Ausstellungen, etc.) im Internet: www.bezirksmuseum.at.

