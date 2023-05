AVISO – MO, 22.05., 10:30 Uhr, Presse- und Fototermin: „Punkten mit Klasse“-Auftakt an Österreichs Schulen

Die SPORTUNION, der ÖFB und SIMPLY STRONG in Partnerschaft mit UNIQA starten die neue "UGOTCHI"-Staffel. Österreichweit ist 2023 jede dritte Volksschule dabei.

Wien (OTS) - AVISO: Am 22. Mai startet das Gesundheitsprojekt „UGOTCHI – Punkten mit Klasse“ mit einer Auftakt-Pressekonferenz in der Volksschule Krottenbachstraße in Wien in die 18. Staffel. Knapp 60.000 Kinder im Volksschulalter sind heuer unter dem Motto „Volle Power“ dabei. Vier Wochen lang bringen das Küken UGOTCHI und seine Freunde spielerisch die sportmotorischen Fähigkeiten Schnelligkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer in die Klassenzimmer. Das SPORTUNION-Projekt findet in Kooperation mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) und dem Schulverein SIMPLY STRONG in Partnerschaft mit UNIQA statt. Es soll Kinder nachhaltig für Bewegung begeistern sowie Lernfähigkeit, Selbstvertrauen und Klassengemeinschaft stärken. Rund jede dritte Volksschule ist heuer dabei.



Zeit: 22. Mai 2023, 10:30 Uhr

Ort: Volksschule Krottenbachstraße, Krottenbachstraße 108, 1190 Wien



Dabei sind:

Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Österreich

Jasmin Eder, 55-fache Nationalspielerin und ÖFB-Projektmanagerin

Patrick Haidbauer, Teamchef U17 Frauen-Nationalteam

Werner Schwarz, Simply-Strong-Gründer und Schuldirektor



Zusätzliche Foto-/Videomöglichkeiten gibt es nach dem Pressegespräch. Jasmin Eder wird gemeinsam mit Bewegungs-Coaches die erste Einheit mit einer Kleingruppe Volksschulkindern leiten. Die Maskottchen UGOTCHI (SPORTUNION) und Ostar-Richi (ÖFB) werden auch dabei sein.

Rückfragen & Kontakt:

Sportunion Österreich

Michael Nowak, Bakk.phil. BA

Referent Public Relations

Telefon: +43664/60613303

E-Mail: michael.nowak @ sportunion.at

www.sportunion.at