Helfende Hände von MSD Österreich

MSD Österreich half im Zuge von zwei Aktionstagen zahlreichen wohltätigen Organisationen mit tatkräftiger Unterstützung

Wir wollen uns als im österreichischen Gesundheitsbereich tätiges Unternehmen auch für das Gemeinwohl einsetzen und uns sozial in Österreich engagieren. Das machen wir schwerpunktmäßig an von uns organisierten Tagen, darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, insgesamt bis zu 40 Stunden der Arbeitszeit jährlich für soziales Engagement zu nutzen Markus Stickler, Policy & Corporate Communication Lead, MSD Österreich 1/2

Gemeinsam als Team bei solchen Projekten aktiv zu sein, macht natürlich noch mehr Freude, als alleine einen Beitrag zu leisten Markus Stickler, Policy & Corporate Communication Lead, MSD Österreich 2/2

Wien (OTS) - Bereits seit 2017 bietet das biopharmazeutische Unternehmen MSD allen Mitarbeiter:innen die Möglichkeit an, bis zu 40 Stunden der jährlichen Arbeitszeit für Freiwilligenarbeit und Soziales Engagement einzusetzen.

MSD Österreich organisierte im Rahmen von zwei Aktionstagen zahlreiche Projekte, um allen Mitarbeiter:innen des humanmedizinischen Standortes die Möglichkeiten zu bieten, einen Anteil ihrer für Freiwilligenarbeit zur Verfügung stehenden Stunden zu nutzen. „ Wir wollen uns als im österreichischen Gesundheitsbereich tätiges Unternehmen auch für das Gemeinwohl einsetzen und uns sozial in Österreich engagieren. Das machen wir schwerpunktmäßig an von uns organisierten Tagen, darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, insgesamt bis zu 40 Stunden der Arbeitszeit jährlich für soziales Engagement zu nutzen “, klärt Markus Stickler, bei MSD Österreich zuständig für Policy und Corporate Communication, auf. Fast 100 Kolleg:innen haben sich bei 15 verschiedenen Projekten beteiligt. „ Gemeinsam als Team bei solchen Projekten aktiv zu sein, macht natürlich noch mehr Freude, als alleine einen Beitrag zu leisten “, ergänzt Stickler einen weiteren Aspekt dieses sozialen Einsatzes.

Im Zuge der zwei Aktionstage wurde unter anderem Bemerkenswertes erreicht:

Gemeinsam mit den „Green Heroes Austria“ wurden rund 20 Kilogramm Müll und 2.400 Zigarettenstummeln auf der Wiener Donauinsel gesammelt. Solche Sammelaktionen helfen dabei, Boden und Wasser vor nachhaltigen Verunreinigungen zu schützen.

In der Tagesstruktur „Am Himmel“ wurden 20 Scheibtruhen mit Unkraut gefüllt und unzählige Kompostfuhren erledigt.

Bei der Ute Bock Lebensmittelvergabe, den „Le+O“ Lebensmittelausgabestellen der Caritas und der „Wiener Tafel“ wurden insgesamt vier Tonnen Lebensmittel sortiert und verteilt.

Bei Ute Bock „Kochen für die Büffelböcke“ wurden insgesamt 30 Kinder mittags mit Spaghetti mit Gemüsesugo bekocht, als Nachspeise gab es warmen Apfelstrudel und Eis.

Für den „Babäm!“ Shop wurden zahlreiche Kartons von MSD gespendete Kleidung sortiert.

Gemeinsam mit dem Verein MUT wurden 100 Hygienetaschen für obdachlose Personen gepackt und in der Wiener Innenstadt verteilt.



