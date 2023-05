ARBÖ: Christi Himmelfahrt - Verlängertes Wochenende mit 2 Sportveranstaltungen und 3 Großveranstaltungen

Wien (OTS) - Christi Himmelfahrt am Donnerstag beschert den Österreicherinnen und Österreichern nicht nur einen Feiertag, sondern auch ein verlängertes Wochenende. Das wird so mancher für Ausflüge oder Kurzurlaub nutzen. Zudem findet am Wochenende nicht nur der Salzburg-Marathon, sondern auch der Triathlon in Sankt Pölten statt. In Wien wird die Wiener Stadthalle mit 3 Veranstaltungen zum Hotspot. „Verlängertes Wochenende + Marathon + Triathlon + Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle = zahlreiche Sperren und lange Staus und Verzögerungen“ lautet die Formel der ARBÖ-Verkehrsexperten.

Durch den Feiertag am Donnerstag, 18. Mai reicht ein Urlaubstag am Fenstertag für 4 freie Tage. Die gilt nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Die Erfahrungen zeigen, dass viele die 4 freien Tage zu Ausflügen und/oder Kurzurlauben nutzen werden. Die ARBÖ-Experten erwarten bereits ab den Nachmittagsstunden die erste Reisewelle, die vor allem die Stadtausfahrten treffen wird. In Wien wird es auf der Südosttangente (A23) in Richtung Süden ebenso wie auf der Altmannsdorfer Straße oder Triester Straße und der Westausfahrt bis in den Abend hinein zu Staus kommen. Die Staustrecken in Graz sind die „üblichen Verdächtigen“ die Kärntner Straße, Merangasse, Plüddemanngasse und die Straßenzüge rund um den Verteilerkreis Webling. In Linz wird es ab dem Nachmittag stadtauswärts auf der Mühlkreisautobahn (A7) und der Umfahrung Ebelsberg ebenso wie auf der Wiener Straße zum Teil wesentlich länger dauern. Wer bis in den späteren Abend auch auf der Unionstraße und Salzburger Straße sowie der B139 in Richtung Donaulände mehr Zeit einplant, wird gut beraten sein. Ein ähnliches Bild wie in Linz wird sich in Salzburg auf der Vogelweiderstraße, der Münchner Bundesstraße (B155) und der Westautobahn (A1) zeichnen. Am Feiertag und Samstag erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten vor allem auf den folgenden Transitrouten lange Blechkolonnen und lange Verzögerungen:

Brennerautobahn (A13), Richtung Italien, vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und Brennerpass

Italienische Brennerautobahn (A22), Richtung Süden, vor der Mautstelle Sterzing/Vipiteno in Südtirol

Fernpassstraße (B179), vor allem vor den Portalen des Grenztunnels Vils/Füssen und des Lermoosertunnels

Innkreisautobahn (A8), vor den Baustellenbereichen bei Ried/Innkreis und Ort/Innkreis

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen bei Inzersdorf/Krems und zwischen Übelbach und Knoten Deutschfeistritz sowie vor dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), vor den Tunneln zwischen Kuchl und Knoten Pongau, vor dem Tauerntunnel, vor dem Katschbergtunnel und vor den Tunnel zwischen Paternion und Knoten Villach sowie im Baustellenbereich bei Spital/Drau

Verbindung München-Salzburg (A8), abschnittweise zwischen Rosenheim und Salzburg

Verbindung Rosenheim-Kufstein (A93), vor dem Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein in Bayern





Zwtl: Marathon führt am Sonntag auf 42.195 Metern durch Salzburg und folglich zu Straßensperren





Am kommenden Sonntag, 21. Mai findet der Salzburg-Marathon zum 20. Mal statt. Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nicht nur am Hauptbewerb, sondern auch dem Halbmarathon, dem Staffelmarathon und dem 10-K-CityRun teil. Der Start ist um 9 Uhr bzw. 9:10 Uhr in der Griesgasse. Bereits um 8:45 Uhr geht es für den 10K-City-Run in der Hostallgasse los. Ziel ist für alle Läufe am Sonntag die Hofstallgasse. Bereits am Samstag finden im Volksgarten ab 15:15 Uhr bzw. 18:30 Uhr der Mini-Marathon und Junior-Marathon bzw. „#OneMileForASmile Inclusion Run“ im Volksgarten statt. Am Samstag sind die Verkehrsauswirkungen noch relativ gering. Ganz anders sieht die Situation am Sonntag aus. „Rund 40 Straßenverbindungen sind von zeitweisen und teilweisen Sperren betroffen. Darunter sind unter anderem die Hellbrunner Straße, Augustiner Straße, Nikolaus-Lenau-Straße, Griesgasse oder Bürgerspitalgasse. Die erste Sperre wird bereits um 0 Uhr in der Hofstallgasse verhängt. Das ist auch gleichzeitig die letzte Sperre, die um 20 Uhr aufgehoben wird“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Infos über aktuelle Sperren, Staus und Ausweichrouten rund um den Marathon erteilen die ARBÖ-Verkehrsexperten gerne unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123.





Zwtl. Triathlon führt am Samstag zu Sperren in und um Sankt Pölten





1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen oder einmal Triathlon. Dieser Herausforderung stellen sich am Sonntag, 21. Mai rund 1.800 Athleten in bzw. rund um Sankt Pölten. Die 90 Kilometer lange Radstrecke hat ihren Start und ihr Ziel am Ratzersdorfer See. Der Rundkurs führt unter anderem über die Kremser Schnellstraße (S33) und auf der rechten Seite der Donau entlang der Aggsteiner Straße (B33) von der Schnellstraßenabfahrt Traismauer-Nord bis Aggsbach-Dorf. Dadurch kommt es zu zahlreichen Straßensperren. Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben die wichtigsten Straßensperren am Sonntag zusammengefasst:

Kremser Schnellstraße, zwischen St. Pölten/Nord und Traismauer/Nord von 7 bis 11 Uhr

Traismauerer Straße (B43) zwischen L14 und Ortsende Hollenburg von 7:30 bis 11:30 Uhr

Krustettner Straße nach Krustetten über Tiefenfucha zum Kreisverkehr in Palt von 7:30 bis 11:45 Uhr

L100 von Anschlussstelle Krems Süd/B33 bis Mautern von 7:50 Uhr bis 12 Uhr

Aggsteiner Straße (B33), von Traismauer/Nord bis Aggsbach/Dorf- Schaubinger Straße von 8 Uhr bis 12:30 Uhr

L162 über Gansbach bis nach Wexersdorf von 8:30 Uhr bis 13:30 Uhr

L111 – Hofstetten, Doppel, Pfaffing, Grünz, Obritzberg, Landhausen von 8:45 Uhr bis 14 Uhr

Großrust, Untermerking, Schaubing, Weitern von 9 bis 14:30 Uhr

Auch in Sankt Pölten selbst kommt es im Zuge der Laufstrecke zu einigen Sperren. Die Kremser Landstraße von der Abzweigung Schlossbergstraße bis zum Kreisverkehr bei AV NÖ (ehemals Mercedes Wiesenthal) wird von 9 bis ca. 14:30 Uhr komplett gesperrt. Die W.- Steingötter-Straße kann in dieser Zeit zwischen diesem Kreisverkehr und der Abzweigung A.-Schärf-Straße nur in Richtung stadtauswärts befahren werden, ebenso die A. Schärf-Straße. Von Norden ist die Zufahrt zum Zentrum über die Hainer Straße nach Unterradlberg und danach Pottenbrunn möglich. Die Klostergasse wird von 8:30 Uhr bis ca. 17 Uhr ebenfalls komplett gesperrt.





Zwtl.: 3 Veranstaltungen sorgen am Samstag und Sonntag für Staus rund um Wiener Stadthalle





Am kommenden Samstag, 20. Mai und Sonntag, 21. Mai werden 3 Veranstaltungen für regen Publikumsandrang zur Wiener Stadthalle und lange Verzögerungen rund um diese sorgen. Pferde-Freunde kommen in der Halle D auf Ihre Kosten. Am Samstag ab 14 Uhr und 19:30 Uhr sowie am Sonntag ab 13 Uhr gastiert die Show „CAVALLUNA – Geheimnis der Ewigkeit“ in der größten Halle des Gebäudekomplexes. Nur einen Steinwurf entfernt, in der Halle E, findet auf rund 1.800 Quadratmetern die „WILDSTYLE & TATOO-Messe“ statt. Jeweils ab 12 Uhr sowohl am Samstag als auch am Sonntag können sich Interessierte über die neusten Trends im Bereich Accessoire, Fashion, Piercing, Schmuck und Tattoo informieren. Hungrige Messebesucher und Show-Besucher ebenso wie Gourmets können am Freigelände vor der der Halle E am Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr kulinarische Köstlichkeiten wie brasilianische BBQ-Spieße, Energetsburger, Flammlachs oder original ungarischen Baumkuchen genießen.

Viele der Besucher der drei Veranstaltungen werden erfahrungsgemäß mit dem einem Fahrzeug anreisen. Daher sind längere Verzögerungen trotz verlängertem Wochenende am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel wahrscheinlich. Parkplatzsuchende sollten beachten, dass die Anrainerparkplätze auch Samstag, Sonntag und Feiertag gelten und nur für Fahrzeuge mit Parkpickerl für den 15. Bezirk reserviert werden. Wer Fahrzeuge sorgenfrei abstellen will, kann auf die Märzparkgarage oder Stadthallengarage ausweichen. „Wir raten, so weit wie möglich mit den Wiener Linien anzureisen. Die Wiener Stadthalle ist mit der U-Bahn-Linie U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 sowie 49 und der Buslinien 48A sehr gut erreichbar“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

