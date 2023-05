FPÖ – Nepp: Behördenversagen in Wien bei Erdogan-Wahl

„Austro-Türken“ stehen immer noch hinter dem Despoten vom Bosporus

Wien (OTS) - 73,2 Prozent der in Österreich lebenden Türken haben den amtierenden türkischen Präsidenten Erdogan gewählt, wie viele von diesen sich dafür rechtzeitig zur schon bestehenden österreichischen auch die türkische Staatsbürgerschaft geholt haben, wurde einmal mehr nicht erhoben. „Ich bin überzeugt davon, dass das Erdogan-Regime bereitwillig türkische Staatsbürgerschaften an jene Wähler vergeben hat, die bereits die Österreichische besitzen. Dass die heimischen Behörden nicht vor den Konsulaten, vor denen sich lange Schlangen gebildet haben, auf die eigentlich rechtswidrigen Doppelstaatsbürgerschaften kontrolliert haben, ist demokratiepolitisch mehr als bedenklich und ein echter Skandal“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Offiziellen Zahlen zufolge sind allein in Wien 43.200 Türken wahlberechtigt: „Wenn sich davon über 70 Prozent nach dem despotischen Regime sehnen, dann sollen sie wieder zurück auf den Bosporus gehen. Offenbar werden Menschenrechte, Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit, die in Österreich gelebt werden, nicht besonders geschätzt. Diese Wahl hat einmal mehr gezeigt, dass das Gros der türkischen Community sich nicht integrieren möchte. Leidtragende sind all jene Anständigen, die sich aufrecht bemühen und sich klar gegen Erdogan stellen.“ Nepp fordert restriktive Kontrollen, Doppelstaatsbürgerschaften betreffend und den sofortigen Entzug der österreichischen bei allen, die sich nicht an unser Staatsbürgerschaftsgesetz halten.

