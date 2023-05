Hernals: „Jazz am Dornerplatz“ mit Rabitsch und Pawlik

Wien (OTS/RK) - Mit Unterstützung durch den Bezirk veranstaltet die Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ ein Konzert am Freitag, 19. Mai, auf dem Dornerplatz in Hernals. Um 16.00 Uhr beginnt der Auftritt der Jazz-Band „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“. Die international erfolgreiche Combo präsentiert das neu kreierte Programm „Souljazz“. Bis 18.00 Uhr servieren Michaela Rabitsch (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Robert Pawlik (Gitarre) mit Joe Abentung (Kontrabass) und Dusan Novakov (Schlagwerk) ihren Zuhörer*innen eine feine Melange aus verschiedenen Jazz-Richtungen, wie sie in New York, Chicago und New Orleans gespielt werden. Kombiniert mit „Groove“ plus Blues entsteht an dem Nachmittag beim Freiluft-Konzert mit dem Titel „Jazz am Dornerplatz“ hinreißende Musik. Der Eintritt ist frei. Ersatz-Termin bei Schlechtwetter: Mittwoch, 24. Mai. Beantwortung von Anfragen: Telefon 0664/24 11 767 bzw. E-Mail michaela.rabitsch@chello.at.

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett: www.michaelarabitsch.com

Veranstaltungen im 17. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hernals/

