AVISO PK Dienstag, 23. Mai 2023, 10 Uhr: MAK lädt zur Pressekonferenz zur Ausstellung „ROSEMARIE CASTORO: Land of Lashes“

Wien (OTS) - Mit der umfassenden Personale „ROSEMARIE CASTORO: Land of Lashes“ (24.5.–1.10.2023), der ersten Einzelausstellung der bedeutenden New Yorker Künstlerin im deutschsprachigen Raum, wird die neue Ausstellungshalle MAK Contemporary im MAK am Stubenring eröffnet.

Das titelgebende Werk der Ausstellung, „Land of Lashes“ (1976), wird der Installation „Land of Lads“ (1975) gegenübergestellt. Mit beiden Arbeiten kommentierte Rosemarie Castoro (1939–2015) die verschiedenen Identitäten der Geschlechter und schuf Monumente fluider Gender-Formen. Rund um diese beiden zentralen Werke gruppieren sich in der Ausstellung Objekte, Skulpturen, Installationen, reliefartige Malereien, Zeichnungen und Texte, mit einem Schwerpunkt auf Castoros essenzielle Schaffensphase in den 1970er Jahren.



TERMIN

Dienstag, 23.5.2023, 10 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter presse @ MAK.at



AUSSTELLUNGSORT

MAK Contemporary

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



ZUR AUSSTELLUNG

Lilli Hollein, Generaldirektorin, MAK

Bärbel Vischer, Kustodin MAK Sammlung Gegenwartskunst



TALK

Dienstag, 23.5.2023, 18 Uhr

MAK Säulenhalle

Kunstkritikerin Sabeth Buchmann im Gespräch mit MAK Kuratorin Bärbel Vischer



AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Dienstag, 23.5.2023, 19 Uhr

Freier Eintritt



U.A.w.g.

T +43 1 711 36-213, -212, -210

presse @ MAK.at



Pressefotos und eine ausführliche Presseinformation zu „ROSEMARIE CASTORO. Land of Lashes" stehen unter MAK.at/presse zum Download bereit.





