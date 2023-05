FPÖ – Hafenecker: „Fast 70 Prozent Redezeit für ÖVP und Grüne in ZIB 1 entlarvt ORF wieder einmal als Regierungsfunk!“

ORF-Haushaltsabgabe muss verhindert und ORF in Richtung Objektivität und Sparsamkeit reformiert werden

Wien (OTS) - Die Ergebnisse der APA-DeFacto-Analyse zum Politikervorkommen in TV-Nachrichten 2022 beweist für FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA einmal mehr, dass „der ORF seinem zweifelhaften Ruf als ,Regierungsfunk´ mehr als gerecht wird“. So entfielen etwa 47 Prozent der Redezeit aller Parteien in der ZIB 1 auf die ÖVP und 22,8 Prozent auf die Grünen. „Dass beide Regierungsparteien zusammen auf fast 70 Prozent der Redezeit in der meistgesehenen Nachrichtensendung kommen, ist mit dem Objektivitätsgebot, dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk laut ORF-Gesetz Rechnung tragen muss, überhaupt nicht vereinbar. Dazu kommt noch die meist einseitige und von ,Haltungsjournalismus´ getriebene Schlagseite vieler Beiträge, die nicht zur Meinungsbildung der Zuseher beiträgt, sondern ihnen bereits eine Wertung vorgibt“, so Hafenecker.

Angesichts dieser klaren „Regierungslastigkeit“ sei es daher kaum verwunderlich, dass ÖVP und Grüne durch die Einführung der als „ORF-Beitrag“ verharmlosten „Zwangssteuer“ den ORF mit zusätzlichen Geldern überhäufen wollen. „Für überproportionale Berichterstattung am Küniglberg gibt es offenbar einen Geldregen von 710 Millionen Euro pro Jahr auf Kosten der teuerungsgeplagten Bürger als ,Belohnung´. Es ist daher dringender denn je, dass die von Schwarz-Grün geplante ORF-,Zwangssteuer´ verhindert und der ORF in Richtung Objektivität und Sparsamkeit reformiert wird. Ich lade daher alle Bürger dazu ein, unsere Online-Petition gegen die ORF-Haushaltsabgabe unter www.haushaltsabgabe.fail zu unterzeichnen, so sie das noch nicht getan haben“, erklärte der freiheitliche Mediensprecher weiter.

Österreich brauche keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der als „Regierungslautsprecher“ agiere: „Ein verschlankter ‚Grundfunk‘, geführt wie ein modernes Medienunternehmen ohne Zwangsgebühren oder Zwangssteuern und mit dem Angebot einer ausgewogenen sowie unvoreingenommenen Berichterstattung für die Zuseher – das muss die Zukunftsperspektive des ORF sein. Denn die Bürger brauchen keine Bevormundung, sondern Information, auf deren Basis sie sich selbst ihre Meinung bilden können!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at