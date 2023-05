ACP zweifach ausgezeichnet: EU Qualitätssiegel für Lehrlingsmobilität und klimaaktiv-Urkunde bestätigen ESG-Vorreiterrolle

Klimaschutz und Ausbildungsqualität haben in der ACP Gruppe oberste Priorität. Dafür wurde Österreichs größter IT-Dienstleister jetzt gleich zweifach staatlich ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Der österreichische IT-Spezialist ACP verfolgt seit vielen Jahren in allen Unternehmensbereichen eine konsequente Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie. Dazu gehören unter anderem zukunftsweisende internationale Aus- und Weiterbildungsmöglich­keiten für junge Mitarbeitende, moderne Photovoltaikanlage bei Büroneubauten oder eine energieeffiziente Haustechnik. Im Rahmen des Projekts „E-Pkw für Betreibe“ sorgen darüber hinaus österreichweit E-Ladestationen für eine klimaneutrale Mobilität und einen minimalen CO2-Fußabdruck der ACP-Belegschaft. Für seine zukunftsweisenden ESG-Initiativen wurde Österreichs größtes IT-Unternehmen nun gleich zweifach staatlich ausgezeichnet.

Klimaaktiv Urkunde bestätigt aktiven Beitrag zur Klimaneutralität

Am 25. April 2023 zeichnete Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im Rahmen der klimaaktiv Mobilitätskonferenz die ACP Gruppe für ihre fortschrittliche E-Mobilität mit der klimaaktiv-Urkunde aus. In der Begründung heißt es: Mit dem österreichweit umgesetzten Projekt „E-Pkw für Betriebe“ trägt das Unternehmen aktiv zum Erreichen der Klimaneutralität 2040 bei. Andreas Stemmer und Edwin Klinglhuber nahmen die Urkunde stellvertretend für die ACP Gruppe in Empfang.

Eines der ökologischen Vorzeigeprojekte der ACP Gruppe ist der neue Unternehmensstandort der ACP TEKAEF in Hohenzell in Oberösterreich. Das neue Bürogebäude und die 5000 m2 große Logistikfläche beziehen den benötigten Strom aus der hauseigenen Photovoltaikanlage und zeichnen sich durch extrem hohe Energieeffizienz aus. Dem neuen ACP-Standort wurde darüber hinaus ein ganzheitlicher Nachhaltigkeits-Ansatz zugrunde gelegt. Dem entsprechend wurde nicht nur das Gebäude, sondern auch die zukünftige klimaneutrale Mobilität der Belegschaft von Beginn an in die Planungen eingebunden. Das Ergebnis sind acht E-Ladestationen für die Fahrzeuge der Mitarbeitenden, die über die hauseigene Photovoltaikanlage mit integriertem intelligentem Lademanagement gespeist werden.

Ausgezeichnetes Ausbildungsangebot

Am 28. April 2023 gab es die zweite staatliche Anerkennung für die nachhaltige Unternehmensführung der ACP Gruppe. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher überreichte der ACP IT Solutions GmbH die Auszeichnung „EQAMOB - Qualitätssiegel für Lehrlingsmobilität“. Dieses Zertifikat wird seit 2017 an Betriebe verliehen, die ihren Lehrlingen betriebliche Auslandspraktika ermöglichen. Als international tätiges Unternehmen unterstützt die ACP Gruppe ihre Lehrlinge aktiv bei ihrem Wunsch nach einem internationalen Tätigkeitsbereich und bietet jungen Menschen eine Reihe attraktiver Auswahlmöglichkeiten.

Wertschätzung ist Teil der Unternehmens-DNA

Rainer Kalkbrener, Vorstand der ACP Gruppe, freut sich über die öffentliche Anerkennung für sein Unternehmen: „ Diese Auszeichnungen bestätigen uns in unserer Unternehmens­philosophie und sind gleichzeitig Ansporn, unseren erfolgreichen Weg in Richtung ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit konsequent weiterzugehen. Dieser Erfolg ist unser gemeinsamer Erfolg und wäre ohne das persönliche Engagement jedes einzelnen Teammitglieds nicht möglich gewesen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wichtigstes Asset, deshalb waren Fairness, Vertrauen, Stabilität sowie Menschenfreundlichkeit von Beginn an ein zentrales Element der ACP Unternehmenskultur und sind heute ein Teil unserer unternehmerischen DNA .“

Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert*innen sind von international führenden Herstellern wie Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Fortinet, SentinelOne, Apple, Cisco, Dell Technologies, HP, NetApp, Citrix und VMware zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 766 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 2.200 Mitarbeiter*innen.

Mehr Informationen unter: www.acp.at

