SPÖ Wien: Österreichische Hochschulpolitik weiterhin mit starker sozialer Handschrift

SPÖ Wien gratuliert dem Verband Sozialistischer Student_innen Österreichs zum großartigen Wahlerfolg

Wien (OTS/SPW) - „Wir gratulieren Spitzenkandidatin Nina Mathies und dem ganzen Team des Verbands Sozialistischer Student_innen Österreichs (VSStÖ) zum tollen Wahlergebnis“, betonen SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA nach der Verkündigung des bundesweiten Endergebnisses der ÖH-Wahl 2023. Mit einem Ergebnis von 26,52 Prozent bleibt der VSStÖ stimmenstärkste Kraft an Österreichs Hochschulen. „Durch das große Engagement und den Einsatz von Spitzenkandidatin Nina Mathies und ihrem Team ist es gelungen, bundesweit Platz eins zu halten – mit der Forderung nach einer Erhöhung der Beihilfen und der Abschaffung der Studiengebühren sowie der Einführung eines Mietendeckels steht der VSStÖ in Zeiten der Teuerung voll hinter den österreichischen Student*innen“, so Ludwig und Novak.***

„Besonders freut mich das abermals starke Ergebnis des VSStÖ an der Universität Wien“, führt der Wiener Bürgermeister weiter aus. Auf Bundesebene konnte der VSStÖ nach dieser Wahl sogar noch ein Mandat zulegen. „Dies ist das Resultat einer starken inhaltlichen Politik des VSStÖ in den letzten beiden Jahren und zeugt vom großen Vertrauen der österreichischen Studierenden in eine soziale Student*innenvertretung. Es ist ein klarer Auftrag, diese Politik auch in Zukunft fortzusetzen“, so Ludwig.

„Das Ergebnis ist eine Absage an eine türkis-grüne Politik, die durch fehlende Maßnahmen gegen die Teuerung auch viele Student*innen in soziale Notlagen bringt“, ergänzt Barbara Novak. „Gerade Studierende ohne finanzielles Polster der Eltern leiden besonders unter den gestiegenen Energie-, Miet- und Lebensmittelpreisen.“ Für viele, nicht nur junge Menschen zentral ist auch die Forderung des VSStÖ nach einem Teilzeitstudium: „Nach wie vor ist das berufsbegleitenden Studieren in vielen Fächern nur schwer möglich. Die Studienbedingungen an Österreichs Hochschulen müssen so gestaltet sein, dass studieren für alle möglich ist“, betont die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin. „Bildung muss für alle frei zugänglich sein.“ (Schluss) cs



