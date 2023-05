Austrian Leading Sights Workshop "Social Media"

Am 11. Mai fand der Austrian Leading Sights Workshop zum Thema "Social Media" in den Salzwelten in Hallstatt statt.

Wien (OTS) - Die Social Media Expertinnen und Experten der Leading Sights kamen im Salzkammergut zusammen, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Social Media auszutauschen.

Der Workshop bot neben einer hervorragenden Plattform für Diskussionen und Networking dank Best Practice Beispielen von einzelnen Vereinsmitgliedern und externen Input von Branchenexpertinnen und -experten vor allem wertvolle Einblicke in die effektive Nutzung von Social Media zur Förderung von Tourismusattraktionen und Destinationen. Zu den Social Media Expertinnen und Experten, die ihre Erfahrungen und Fachwissen teilten, gehörten unter anderem Catrin Ferrari-Brunnenfeld, Influencerin und Content-Creator „cookingCatrin – Food- und Lifestyle“; Christina Tropper, Social Media Strategin, Expertin Oberösterreich Tourismus und Hannes Royer, Geschäftsführer Land.schafft.Leben.

Die Diskussionen drehten sich vorrangig um den optimalen Einsatz von Social Media als vielfältigen Kanal für Markenbildung, Kundenbindung, und Gästefeedback, um die Unterschiede der jeweiligen Kanäle, Zielgruppen und Ziele, die Erstellung von Inhalten und das Influencer Marketing sowie die Messung von Erfolgen und die Analyse von Daten.

Social Media zeigt sich besonders relevant, um den Tourismus in Österreich durch die Präsentation von Sehenswürdigkeiten und attraktiven Reisezielen zu fördern. Essenziell bleibt auch im Social Media Bereich eine konkrete Zielgruppenanalyse, sowie die damit verbundene Plattformwahl. So eignet sich Facebook als Hauptplattform mit der breitesten Zielgruppe besonders dafür, Inhalte zu teilen, Diskussionen anzuregen und Veranstaltungen anzukündigen, während Instagram die perfekten Voraussetzungen für visuell ansprechende Inhalte schafft, um die Schönheit der Sehenswürdigkeiten zu präsentieren und Follower zu inspirieren. Social Media Vorreiter aus dem Verein, wie das Haus des Meeres oder die Schönbrunn Group empfehlen außerdem regelmäßiges Veröffentlichen von qualitativ hochwertigem Content sowie die Einbindung der Community durch Interaktion, Fragen und Diskussionen, um das Engagement zu fördern.

Ein großer Dank gilt den Salzwelten in Hallstatt, die nicht nur eine hervorragende Kulisse für den Workshop boten, sondern auch am Vortag des Workshops den Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die beeindruckende Salzwelt des Weltkulturerbes gewährten.

