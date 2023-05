AVISO: Buchpräsentation "Exil in Neuseeland"

Nationalfonds der Republik Österreich lädt zur Präsentation von Band 7 „Exil in Neuseeland“ aus der Buchreihe „Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus“

Wien (OTS/Nationalfonds) - „Land der langen weißen Wolke“ – so nannten die Maori den Archipel im Süd-Pazifik. Die zweibändige Publikation bietet in 20 (auto-)biografischen Texten vielfältige und faszinierende Einblicke in das Leben von Menschen, die auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in diesem von Österreich am weitesten entfernten Exilland Zuflucht gefunden haben.

In den historischen Räumlichkeiten des Oratoriums in der österreichischen Nationalbibliothek stellt Herausgeberin Renate S. Meissner die Publikation vor.

Über die Erfahrung von Verfolgung, Flucht und Exil sprechen unter anderem Nachkommen von NS-Opfern aus Österreich, die nach Neuseeland emigrierten sowie die Kultur- und Sozialanthropologin Margit Wolfsberger, ehemalige Präsidentin der Österreichisch-Südpazifischen Gesellschaft, die im Zuge mehrerer Forschungsaufenthalte die österreichische Migration nach Ozeanien untersucht und zahlreiche jüdische Flüchtlinge aus Österreich zu ihrem Exil befragt hat.

Buchpräsentation "Exil in Neuseeland"

Programm:



Begrüßung

Dr. Hans Petschar

Direktor der Sammlung Bildarchiv und Grafiksammlung, Österreichische Nationalbibliothek



Begrüßung und einleitende Worte

Prof.in Mag.a Hannah Lessing

Generalsekretärin des Nationalfonds



Buchpräsentation

Dr.in Renate Meissner, MSc

Wissenschaftliche Leiterin des Nationalfonds



Gesprächsrunde zu „Exil in Neuseeland“

Annette Offenberger (Nachkommin, Neuseeland)

Dkfm. Peter Sunley (Nachkomme, Neuseeland/Österreich)

Mag.a Margit Wolfsberger (Kultur- und Sozialanthropologin, Österreich)



Moderation

Konstanze Breitebner

Schauspielerin, Autorin, Wien



Musikalische Gestaltung

Emily Stewart

Violine



Im Anschluss lädt der Nationalfonds zu Getränken und Brötchen.



Eintritt frei

Begrenzte Sitzplätze!



Wir bitten um Anmeldung unter office @ nationalfonds.org oder telefonisch unter (01) 408 12 63.

Datum: 24.05.2023, 18:30 - 20:30 Uhr

Ort: Österreichische Nationalbibliothek, Oratorium im Augustinertrakt

Josefsplatz 1, 1010 Wien, Österreich

