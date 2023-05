Generali Mobilitäts-App feiert ersten Geburtstag

Generali Mobility motiviert Menschen in Österreich zu einem nachhaltigeren und sicheren Mobilitätsverhalten. Seit dem Start haben sich 10.000 Nutzer_innen registriert.

Wien (OTS) - Generali Mobility feiert den ersten Geburtstag. Mit der App hat die Generali Versicherung eine mobile Begleiterin für die Menschen in Österreich entwickelt, die neben der Sicherheit im Straßenverkehr auch auf ihren CO2-Abdruck achten und diesen reduzieren möchten. Die Zufriedenheit der Nutzer_innen von Generali Mobility spiegelt sich auch in den Download-Zahlen der App wider: Seit ihrem Launch wurde sie über 10.000-mal heruntergeladen. Zum Jubiläum werden eine Vespa und ein Lastenrad verlost.

Generali Österreich CEO Gregor Pilgram freut sich über den Zuspruch: „Mit Generali Mobility verfolgen wir das Ziel, Autofahrer_innen in Österreich dazu zu bewegen, noch rücksichtsvoller und nachhaltiger im Straßenverkehr unterwegs zu sein – und das mit Spaß und durch Belohnungen. Zwei Drittel unserer User_innen heben die innovative Eigenschaft der App hervor und die Hälfte finden Gefallen an der Möglichkeit, mehr über das eigene Mobilitätsverhalten zu erfahren. Dieser Erfolg motiviert uns zur Weiterentwicklung entsprechend dem Feedback unserer Kund_innen.“

Generali Mobility konzentriert sich auf die drei Säulen: Information, Belohnung und Motivation. Umfassende Erkenntnisse über den Fahrstil – dazu zählen Ablenkung, Beschleunigung, Bremsverhalten und Geschwindigkeit – sowie über die Balance der Kfz-, Öffis- und Fahrrad-Nutzung stellen einen wichtigen Mehrwert dar. Die Belohnung erfolgt in Form von Gutscheinen und Rabatten. Challenges motivieren dazu, achtsamer unterwegs zu sein.

App wird noch nachhaltiger

Laut der Generali Zukunftsstudie 2023 ist Nachhaltigkeit 39 Prozent der Österreicher_innen zuletzt wichtiger geworden und 70 Prozent erwarten, dass sie noch stärker an Bedeutung gewinnen wird. Den Worten folgen auch Taten: Ein Viertel der Befragten hat sich in den vergangenen Monaten bei Autofahrten eingeschränkt, bildet Fahrgemeinschaften, verbindet Fahrten bzw. nutzt vermehrt öffentliche Verkehrsmittel. Zusammen mit dem Kundenfeedback bildet der Fokus auf Nachhaltigkeit die Basis für die Weiterentwicklung der App. So sollen nicht nur Autofahrten, sondern auch Öffis- und Fahrradfahrten nachvollziehbar werden. Die Generali möchte mit neuen Challenge-Features die Nutzer_innen zu einem grüneren Verhalten motivieren und auch der Spaßfaktor soll weiterhin nicht zu kurz kommen.

Generali Mobility können alle Menschen in Österreich kostenlos in den gängigen App Stores herunterladen. Anlässlich des Jubiläums wird bis 27. Juni 2023 eine Vespa Elettrica sowie ein Bakfiets Lastenrad verlost. Nähere Informationen finden Sie auf der Generali Website.

