Festliches Singen kehrt zurück: Kinder und Jugendliche der Singschule bringen Ende Mai Wiener Konzerthaus zum Klingen

Wien (OTS) - Endlich wieder live! Am Wochenende vom 20./21. Mai 2023 bringen die Kinder und Jugendlichen der Singschule der Musikschulen der Stadt Wien den Großen Saal des Wiener Konzerthauses zum Klingen. Die letzten drei Jahre konnte das Festliche Singen umständehalber nur virtuell stattfinden, dabei entstanden 36 kunterbunte Videos, die unter Festliches Singen - YouTube abrufbar sind.

Das diesjährige Motto lautet „Wasser, Feuer, Luft und Erde“. Das Lieder- und Orchesterprogramm rankt sich thematisch um die vier Elemente. Auf der Bühne sind rund 600 singende Mädchen und Buben zu erleben: Wiener KinderStimmen, Wiener ABChöre, Wiener KinderChor, Wiener MädchenChor und Wiener CrescendoChor, unterstützt durch die Lehrer*innen der Singschule und Sebastian Rietz (Bariton). Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Christiane Fischer. Auch das Orchester setzt sich aus jungen Musiker*innen der Musikschulen zusammen. Sie spielen im Jugendsinfonieorchester Wien unter der Leitung von Daniel Muck, begleiten die Chöre und präsentieren zudem Orchesterliteratur.



Die Singschule ist Teil der Musikschulen der Stadt Wien. Seit vielen Jahrzehnten bietet sie ein bewährtes Ausbildungskonzept. Interessierte Kinder können erste musikalische Erfahrungen sammeln. Der Unterricht in der Singschule findet am Nachmittag in rund 50 Wiener Volksschulen statt. Speziell ausgebildete Lehrer*innen gestalten einen modernen, alle Sinne ansprechenden Unterricht. Dabei werden Musikalität und Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren gefördert. Im Unterricht entwickeln sich Kreativität, Persönlichkeit und soziale Reife der Kinder. Die mehrjährige Vokalausbildung der Singschule mit dem Hauptfach Singen in den Wiener KinderStimmen und den wienweiten Kinder- und JugendChören, ergänzt durch Musikkunde, Stimmbildung oder Instrument ist in Wien einzigartig und soll die musikalische und stimmliche Kompetenz der Kinder fördern.

Termine Festliches Singen 2023:

Samstag, 20. Mai 2023, 15.00 Uhr

Sonntag, 21. Mai 2023, 11.00 Uhr

Wiener Konzerthaus, Großer Saal

Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Karten: www.konzerthaus.at, ticket@konzerthaus.at, Tel.: 01/242 002

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Pilwachs

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Musikschulen der Stadt Wien

elisabeth.pilwachs @ wien.gv.at, Tel.: 01/4000 84415