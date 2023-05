ARTWALK palimpsest. Ein künstlerischer Hörspaziergang durch die Brotfabrik

Von 26. bis 28. Mai laden der Kulturverein ECHOLOT und das Medien-Startup INSELMILIEU Reportage in die geschichtsträchtigen Gemäuer der Brotfabrik in Wien-Favoriten.

Wien (OTS) - Einst die größte Bäckerei Europas, verlässt die Ankerbrotfabrik nun nach 130 Jahren Wien. Der transdisziplinäre Kulturverein ECHOLOT und das Medien-Startup INSELMILIEU Reportage laden von 26. bis 28. Mai zu einem künstlerischen Hörspaziergang, der sich mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des historischen Areals in Wien-Favoriten auseinandersetzt.

Bei insgesamt vier ARTWALK-Vorstellungen durch die alten Gemäuer der Brotfabrik können Besucher*innen ein bedeutendes Kapitel österreichischer Geschichte kennenlernen. Das Publikum erwarten acht künstlerische Stationen aus Fotografie, installativer Kunst, Musik, Video und Schauspiel, welche die Geschichten des Ortes zum Leben erwecken und einen Blick hinter die Fassade gewähren.

Bevor der Anker gelichtet wird

Das künstlerische Produktionsteam hat sich im Entstehungsprozess intensiv mit dem Abtragen von Schichten und dem Sichtbarmachen von Vergessenem beschäftigt. Dies gibt dem inzwischen dritten ARTWALK seinen Namen: "Palimpsest" bezeichnet ein Schriftstück, von dem der ursprüngliche Text abgeschabt oder abgewaschen wurde, um es danach neu zu beschriften. Zur Sprache kommen auch dunkle Kapitel, wie die Zeit des Nationalsozialismus und die Arisierung des damaligen Bäckereibetriebes. Zwei Autor*innen verfassten eigens szenische Texte, welche die Besucher*innen in zwei historisch bedeutsame Biographien eintauchen lassen, die eng mit der Ankerbrotfabrik verbunden sind. Unterschiedliche Kulturinstitutionen des Areals und sechs regional wie international bekannte Künstler*innen arbeiten an dem Projekt mit, darunter Pusha Petrov, die im Rahmen des ARTWALKs eine Ausstellung zu Brot und Kunst in der Charim Factory eröffnet.

Mit Veranstaltungen raus aus der Bubble

Der Kulturverein ECHOLOT baute vor zwei Jahren den historischen Getreidespeicher an der Absberggasse für künstlerische Zwecke aus. Der ARTWALK ist Teil der journalistischen Veranstaltungsreihe "Burst your Bubble" des Medien-Startups INSELMILIEU, das multimediale Podcast-Reportagen produziert. Für die Organisator*innen stellt der ARTWALK eine künstlerische wie journalistische Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Umgebung dar, in die sie die Besucher*innen nun einbinden.

ARTWALK palimpses

Ein Projekt von ECHOLOT in Koproduktion mit INSELMILIEU Reportage

In Kooperation mit Charim Factory, Bräuhaus Ten.Fifty und Kulturhaus Brotfabrik

Vorstellungen:

Fr, 26. Mai, 19:30 – 21:30 Uhr

Sa, 27. Mai, 19:30 – 21:30 Uhr

So, 28. Mai, 13:00 – 15:00 Uhr

So, 28. Mai, 17:00 – 19:00 Uhr

Treffpunkt: Das LOT, Absberggasse 31

Infos und Tickets unter www.lot.wien/artwalk

Mit den INSELMILIEU Reportagen tauchen die Podcasterinnen Jana Mack und Julia Breitkopf regelmäßig in unterschiedliche Lebenswelten ein. Das Motto: „Wir holen dich aus deiner Bubble raus!“. www.inselmilieu-reportage.at

ECHOLOT ist ein transdisziplinärer Kulturverein, der sich in der Pandemie formiert hat, um auf innovative Weise der Krise zu trotzen und das Kulturzentrum DAS LOT in der Brotfabrik zu gründen. www.lot.wien

