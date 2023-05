SOS Mitmensch: 1. Quartal 2023: Einbürgerung Hiergeborener sinkt um mehr als 10 Prozent

Dringender politischer Handlungsbedarf bei Beendigung der Nichteinbürgerungspolitik

Wien (OTS) - SOS Mitmensch spricht von dramatisch niedrigen Zahlen bei der Einbürgerung in Österreich geborener Kinder. Im ersten Quartal 2023 habe es laut Statistik Austria nur 919 Einbürgerungen hier geborener Personen gegeben. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien es mit – im europäischen Vergleich sehr niedrigen – 1.029 Personen noch um über 10 Prozent mehr gewesen. Gleichzeitig seien in den ersten drei Monaten dieses Jahres über 4.000 Kinder in Österreich zur Welt gekommen, ohne die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Damit wachse die Gesamtzahl der hier geborenen Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft auf über 270.000 an, so die Menschenrechtsorganisation.

„Die Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass es dringenden Handlungsbedarf beim Zugang zur Staatsbürgerschaft für hier geborene Kinder und langfristig hier lebende Menschen gibt“, so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. Laut Pollak würde die strenge Nichteinbürgerungspolitik bewirken, dass von sechs Kindern, die in Österreich ohne österreichische Staatsbürgerschaft zur Welt kommen, nur ein einziges nachträglich vom Staat eingebürgert werde, so Pollak.

Pollak verweist auf den unabhängigen MIPEX-Index laut dem Österreich in Europa Schlusslicht beim Zugang zur Staatsbürgerschaft sei. So müssten in Österreich geborene Kinder von Eltern ohne österreichische Staatsbürgerschaft unter anderem einen Einkommensnachweis erbringen, um eine Chance auf Einbürgerung zu haben, berichtet Pollak. Das sei sozial ausgrenzend, so der SOS Mitmensch-Sprecher.

SOS Mitmensch betreibt seit 2021 die „#hiergeboren-Initiative“, die von mehr als 40.000 Menschen unterstützt wird. Die Menschenrechtsorganisation fordert unter anderem ein bedingungsloses Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft für hier geborene und hier aufgewachsene Kinder, deren Eltern schon Jahre in Österreich leben.

