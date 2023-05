VMF Immobilien wird Sponsor des Wiener Konzerthauses

Die VMF Immobilien GmbH sponsert ab der Saison 2023/2024 das Wiener Konzerthaus. Die künstlerische Arbeit und zukunftsweisende Bildungsprojekte werden unterstützt.

Wien (OTS) - VMF Immobilien ist bekannt als Entwickler nachhaltiger und zukunftsweisender Wohnprojekte. Gegründet im Jahr 2015, gelang es dem Unternehmen mit Sitz in Brunn am Gebirge viel Know-how und eine in der Branche anerkannte Expertise auf dem Gebiet der Wohnbauentwicklung anzueignen. Christian Voithofer, Gründer und Geschäftsführer der VMF Immobilien GmbH: „Als erfolgreiches Unternehmen legen wir viel Wert auf soziale und kulturelle Verantwortung. Das Wiener Konzerthaus leistet einen großen Beitrag für das kulturelle Leben und die musikalische Jugendförderung in Österreich. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, mit diesem Sponsoring diese wichtige Institution unterstützen zu können.“ Der langfristige Sponsorenvertrag wurde in den letzten Tagen unterzeichnet. Agnes Wiesbauer-Lenz, Leiterin Corporate Relations des Wiener Konzerthauses: „Das Wiener Konzerthaus sieht sich als wichtiger Bestandteil einer Gesellschaft, die von einer offenen Geisteshaltung gekennzeichnet ist und die Kreativität und Innovation als wesentlichen Motor für die Zukunft begreift. Diese Haltung zeichnet auch unsere langjährige Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen aus. Wir sind sehr stolz, starke Partner:innen wie die VMF Immobilien GmbH an unserer Seite zu haben, die unsere Leidenschaft für Musik teilen und Verantwortung für das musikalische Geschehen in dieser Stadt übernommen haben.“

Fotos hier klicken!

Über das Wiener Konzerthaus:

Das Wiener Konzerthaus wurde 1913 eröffnet und zählt mit knapp 900 Veranstaltungen und über 600.000 Besucher:innen pro Saison zu den aktivsten Konzerthäusern weltweit. Seit der Gründung ist die Wiener Konzerthausgesellschaft ein privater gemeinnütziger Verein, der von der öffentlichen Hand mit nur zwölf Prozent gefördert wird. Neben Kartenerlösen hat unternehmerisches Engagement traditionell einen hohen Stellenwert und ist ein wichtiger Faktor für den privat getragenen Verein. Das breit gefächerte, an musikalischer Exzellenz ausgerichtete Konzert-, Veranstaltungs- und Vermittlungsangebot leitet sich aus dem Anspruch ab, Tradition und Lebendigkeit zu verbinden. Die Vielfalt des Programmangebots reicht von Symphoniekonzerten über Kammermusik, Neue Musik, World Music, Jazz, Literatur und Stummfilmen mit Live-Musik bis hin zu Popkonzerten mit großen Namen und neuen Bands aus Österreich. www.konzerthaus.at

Über VMF Immobilien:

Die VMF Immobilien GmbH ist eine 2015 gegründete Projektentwicklung- und Bauträger Gesellschaft mit Firmensitz in Brunn am Gebirge. Das Unternehmen hat mehr als 1.000 Wohneinheiten mit rund 102.000 Quadratmeter in Planung, in Bau oder bereits fertiggestellt. Mit Immobilien im Großraum Wien, in Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und Kärnten verwaltet VMF ein ebenso umfassendes wie hochwertiges Immobilienportfolio für höchste Ansprüche. Egal ob als Anlage, Eigentum oder Mietobjekt. Das Familienunternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen. Das reicht vom Immobilienerwerb über die Projektentwicklung und die Vermietung bis hin zur Verwaltung. Bei der Umsetzung von Immobilienprojekten legt VMF nicht nur Wert auf eine hohe Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Projekte, auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor. www.vmfimmo.at

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at



VMF Immobilien GmbH

Rainer J. Sommer, Leiter Marketing & Kommunikation

Mobil +43 (0) 664 385 11 20

E-Mail: rjs @ vmfimmo.at