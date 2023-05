Wiener Stadtwerke-Gruppe veranstaltet ersten Hackathon für Lehrlinge

Lehrlinge setzen Ideen um und programmieren App-Prototypen

Wien (OTS) - Am 19.4.2023 fand der erste Lehrlingshackathon der Wiener Stadtwerke-Gruppe statt. Gestern, am Montag, wurden die Sieger*innen-Projekte feierlich bekanntgegeben. 40 Lehrlinge der Unternehmen Wiener Linien, Wiener Netze und WienIT aus sechs verschiedenen Lehrberufen haben ihre Coding-Skills beim Live-Online Hackathon unter Beweis gestellt. Die einzige Vorgabe: einen App-Prototypen zu kreieren, der mit dem Unternehmen zu tun hat – ansonsten konnten die Lehrlinge ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Lehrlingshackathon bietet den jungen Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen und ihre digitale Kompetenz auszubauen. Weiters werden Teamarbeit sowie Projekt- und Zeitmanagement gefördert sowie die Möglichkeit geboten, (erste) Programmiererfahrung zu sammeln

„ Die Förderung der digitalen Skills unserer Lehrlinge ist ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung. Sie lernen schon frühzeitig, ihre digitalen Fähigkeiten praktisch anwenden zu können und werden somit auf ihre zukünftigen beruflichen Herausforderungen vorbereitet “, sagt Manfred Tadler, Projektleiter des Lehrlingshackathon 2023 und Leiter des „Technical Excellence Lab“ in der Lehrlingsausbildung der Wiener Linien.

Die Lehrlinge wurden in Zweier- oder Dreier-Teams in drei Kompetenzstufen aufgeteilt (Rookies, Professionals und Experts): je nachdem, welche Programmiererfahrung schon vorhanden war. Die Teilnehmer*innen hatten rund sieben Stunden Zeit, um ihre App auszuarbeiten und in einem Video entsprechend zu präsentieren. Die 18 Projekte wurden im nächsten Schritt von einer internen Jury nach den Kriterien Usability & Design, Innovation & Nützlichkeit, Umsetzung & Komplexität sowie Präsentation bewertet. Das Team mit den meisten Punkten in der jeweiligen Kategorie hat gewonnen. Der Live Online-Hackathon wurde gemeinsam mit dem Partner apprentigo umgesetzt.

Zwtl.: Das sind die Projekte der Sieger*innen:

Rookies: LA Compact

Die LA Compact-App erleichtert Lehrlingen das Leben in der Werkstatt, indem sie eine zentrale Anlaufstelle für wichtige Anliegen wie z.B. verlorenes Werkzeug oder Krankmeldungen bietet. Die App unterstützt Lehrlinge bei der Organisation und Koordination ihrer Arbeit und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Professionals: Easy LAP(P)

Die Easy LAP(P)-App revolutioniert den Lernprozess, indem sie Lernmaterialien auf spielerische Weise vermittelt und alle notwendigen Lernunterlagen zentral verfügbar sind. So wird das Lernen effizienter, angenehmer und motivierender gestaltet.

Experts: (zwei 1. Plätze ex aequo)

Lehrlingstagebuch

Die App ermöglicht Lehrlingen und Ausbilder*innen, die täglichen Aktivitäten zu dokumentieren und zu beurteilen. Mit dem Lehrlingstagebuch können sie ihren Fortschritt während der Lehrzeit festhalten und stets den Überblick behalten.

Stadtwerke Spiel

Das Stadtwerke Spiel ist eine Gamification-App, die den Ausbau des öffentlichen Verkehrs- und Stromnetzes spielerisch vermittelt. Die Spieler*innen müssen U-Bahn-Stationen und Kraftwerke miteinander verbinden und alles am Laufen halten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Fotos von den siegreichen Teams sowie allen Teilnehmer*innen unter: https://terabox.wienit.at/index.php/s/KW7JtRExHBGbJqm

Die Wiener Stadtwerke-Gruppe bildet rund 500 Lehrlinge aus und heißt im Herbst 2023 so viele wie noch nie willkommen: nämlich 215 Lehrlinge in 19 Lehrberufen.

Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit sieben Milliarden Euro Umsatz und mehr als 16.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zur Gruppe gehören ua. Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

