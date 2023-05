Weltneuheit aus Deutschland: Paper is the new Plastic! (FOTO)

Köln (ots) - LUORO ist das erste Unternehmen weltweit, das für seine Marke "Paperdent" Interdentalbürsten auf Basis von FSC-Papier herstellt und vertreibt. Das Patent für die innovativen Zahnzwischenraumbürsten wurde bereits vor einem Jahr angemeldet und die Bürsten sind ab jetzt endlich im Einzelhandel in Deutschland und Österreich sowie Online und bald auch in Apotheken erhältlich.

Zum Hintergrund: Plastikmüll verschmutzt unsere Ozeane, Wälder und Parks. Das ist leider keine Neuigkeit, sondern ein seit Jahrzehnten bekanntes Problem.

Obwohl in der EU seit Juli 2021 das Verbot zur Verwendung von Einmalplastik gilt, gibt es einen besonders großen Treiber von Plastikmüll, der bislang noch nicht von diesem Verbot betroffen ist: der Mund- und Zahnpflegebereich.

Gerade hier werden zahllose, kleinteilige Einmalprodukte aus Kunststoff verwendet, die bereits nach kurzer Nutzungsdauer weggeworfen werden.

Interdentalbürsten, Zahnseide, Mundspülungen oder Zahnpasta bestehen entweder aus Plastik oder sind darin verpackt. So landen alleine in Deutschland jährlich mehrere hundert Millionen Plastik-Zahnpflegeprodukte im Müll.

Dr. Louis Bahlmann, Zahnarzt und Mitgründer von LUORO, möchte mit seinem Team als Erster einen echten Wandel anstoßen: Mit der neuen Marke Paperdent soll Plastik der Kampf angesagt und Kunststoff, so weit wie möglich, aus der Zahnpflege verdrängt werden - indem man Dentalprodukte aus FSC-Papier herstellt bzw. darin verpackt. Dank neuester technischer Methoden und mithilfe erfahrener Produktionspartner, wurden innovative Herstellungsverfahren entwickelt, um herkömmliche Kunststoffprodukte durch solche zu ersetzen, die weitestgehend auf Plastik verzichten - eine echte Weltneuheit! Dabei müssen Anwender*innen weder einen höheren Anschaffungspreis in Kauf nehmen, noch auf Leistungsfähigkeit oder Hygiene verzichten.

Aus diesem Antrieb entstand auch das erste Produkt der Paperdent-Reihe, das bereits für ein Patent angemeldet wurde - die Papier-Interdentalbürste. Für die Paperdent-Produkte wurde extra ein Verfahren entwickelt, bei dem FSC-Papier aufgerollt und so verbunden wird, dass ein robuster Papier-Griff entsteht, der, dank seiner kurzen Halbwertszeit, nicht mehrere Generationen überleben wird. Zusätzlich werden Rizinusölfilamente für die Borsten genutzt, um ein möglichst nachhaltiges Produkt zu erschaffen.

Zur Verdeutlichung: Herkömmliche Interdentalbürsten sind Verbrauchsartikel, die üblicherweise nur 1-3 Mal genutzt werden, ehe sie im Müll landen. Da sie allerdings einen reinen Plastikgriff besitzen, werden sie auch noch in einigen hundert Jahren existieren und eine Belastung für Tiere, Gewässer und Wälder darstellen, wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Diesen Kreislauf will Paperdent mit Produkt- und Verpackungsentwicklungen, wie der Papier-Interdentalbürste, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, durchbrechen und ein neues, nachhaltigeres Konsumverhalten etablieren.

Dieses Konzept hat auch die Jurys des Green Product Award & des European Green Award überzeugt, die die Paperdent Papier-Interdentalbürste als Green Product of the Year nominiert haben!

Paperdent Papier-Interdentalbürsten sind ab sofort in Deutschland im Einzelhandel bei Denn's Biomärkten und Müller Drogerie sowie in Österreich bei BIPA verfügbar. Paperdent-Produkte sind außerdem online auf www.wingguard.de und www.paperdent.de sowie bald in Apotheken erhältlich.

Über LUORO:

Die LUORO GmbH ist ein deutsches Handelsunternehmen und Hersteller von innovativen, nachhaltigen Produkten in den Bereichen Körperpflege & Beauty sowie Haushalt & Reinigung. Das Unternehmen möchte ein nachhaltigeres Konsumverhalten in der Gesellschaft etablieren.

Für die Eigenmarke plain b stellt LUORO natürliche und sinnliche Körperpflegeprodukte her. Die Marke Paperdent steht für umweltbewusste Zahnreinigung auf Papier-Basis. Für WingGuard Home werden nachhaltige und stylishe Produkte für den Haushalt verwirklicht.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel sowie online auf www.WingGuard.de. Im Onlineshop werden, neben den Eigenmarken, auch Produkte anderer namhafter & nachhaltiger Hersteller angeboten.

LUORO engagiert sich als Leader for Climate Action und arbeitet sowohl klima-, als auch plastikneutral.

