Caritas präsentiert Badetuch-Kollektion „Sommer Hitz“ gemeinsam mit österreichischen Musiker*innen und HERKA Frottier

Ab 17. Mai sind die Badetücher um € 49,80 unter www.schenkenmitsinn.at erhältlich – mit Sommerhits-Zitaten und aus Zero-Waste-Frottier – zugunsten von Klima-Projekten

Wien (OTS) - „Die Sommer Hitz‘ und die Sommer Hits – wir finden das matcht. Gemeinsam mit österreichischen Musiker*innen und der österreichischen Firma HERKA Frottier haben wir deshalb eine Badetuch-Kollektion kreiert. Darin: Zero Waste, also null Abfall, dafür 100 Prozent Nachhaltigkeit. Darauf: Sommerhits-Zitate. Dein Kauf: Eine Spende für vom Klimawandel betroffene Menschen im globalen Süden“, fasst Katha Häckel-Schinkinger, Leiterin Abteilung Kommunikation und Fundraising der Caritas Österreich, zusammen.

Gemeinsam mit österreichischen Musiker*innen und der österreichischen Firma Herka Frottier hat die Caritas eine Badetücher-Kollektion aus Garnresten kreiert. Hergestellt werden die Badetücher aus 100 Prozent Baumwolle im Waldviertel aus neu zusammengespulten Garnresten. Als Motive dienen Zitate aus Sommerhits von österreichischen Musiker*innen.

Zum Beispiel von Fuzzman, der „vom Meer“ träumt und Yasmo, die lieber „über Sonnenschein schreiben will“. Von Julian le Play, der über „dieses Rauschen“ sinniert, während Kreisky dazu animiert, bei Hitz und Sommer „kein Deo zu kaufen“. Mit SKERO geht’s zur „Party in Kabine“, mit Fiva tanzen wir „einen Sommer lang“, um dann mit Granada „eh am Sand“ zu sein. Cari Cari steuert „Summer Sun, wash away my troubles“ bei, Pizzera & Jaus „die Sunn und di“, Ina Regen „Sonn im G’sicht und Rückenwind“, und Wanda schickt schlussendlich noch „Amore“.

Ab 17. Mai 2023 sind die Badetücher um € 49,80 im Schenken-mit-Sinn-Shop erhältlich: www.schenkenmitsinn.at/sommer-hitz.

Häckel-Schinkinger: „Mit den regional und fair produzierten Sommer Hitz-Badetüchern sind wir optimal für den Sommer gerüstet. Beats, Bands und Badetücher, das ist das Motto dieser Zero Waste-Kollektion, deren Erlöse Menschen im globalen Süden gegen die Klimakrise zugutekommen. Ein herzliches Dankeschön den Musiker*innen und an HERKA Frottier für diese erfrischende Kooperation.“

100 Prozent Baumwolle, null Abfall

Bei der Waldviertler Firma Herka Frottier (www.herka-frottier.at) werden Garnreste wieder zusammengespult und neu verwebt. So entsteht kein Müll. Diese Zero Waste-Technik wird unter anderem im Schriftzug der Strandbadetücher verwendet. Die Badetücher bestehen mit 100 Prozent Baumwolle aus nachwachsenden Rohstoffen und werden in Österreich klimaschonend produziert.

Schenken mit Sinn

Mit dem Erlös der Badetücher werden Klimaresilienz-Projekte der Caritas unterstützt. Der Kauf eines Badetuchs hilft somit Menschen in Afrika und Asien, ihre Ernten besser an veränderte klimatische Bedingungen anzupassen. Obwohl Menschen im globalen Süden am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, sind sie am stärksten von den Auswirkungen betroffen.

Den Sommer genießen, wahnsinnig attraktiv im Bad, am See oder am Strand sein und dabei etwas Gutes tun, kann man mit den Caritas Sommer Hitz Badetüchern unter wwww.schenkenmitsinn.at/sommer-hitz.

