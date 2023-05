Über 3.000 Gäste beim Start des 4GAMECHANGERS Festivals – 4FUTURE Day heute mit Heinz Fischer, Ban Ki-Moon, Naomi Klein u.v.a.m.

Wien (OTS) - Über 3.000 Gäste waren am Montag zum Start des 4GAMECHANGERS Festivals am 4PIONEERS Day in der MARX HALLE mit dabei. Bei der Eröffnung durch den ORF und ProSiebenSat.1 PULS 4 stand das Motto des 4GAMECHANGERS Festivals „The Power of Cooperation“ im Mittelpunkt. Auf der Bühnen sprachen Minister:innen wie Alma Zadic und Martin Polaschek, Staatssekretär Florian Tursky, Gründerin Melanie Perkins, Unternehmerin Anousheh Ansari und viele mehr. Die Eurovision Song Contest Teilnehmerinnen Teya & Salena heizten zum großen Finale von Tag 1 dem Publikum ein.

Als gemeinsamer Veranstalter des 4GAMECHANGERS Festivals 2023 leiten Michael Stix (ProSiebenSat.1 PULS 4) und Oliver Böhm (ORF Enterprise) heute den zweiten Festival-Tag ein. Am 4FUTURE Day stehen wichtige Zukunftsthemen und die Next Gen im Fokus. Zu den Themen Klima, Nachhaltigkeit, Jobs, Bildung, Gesundheit und Soziales diskutieren renommierte Top-Speaker:innen bei spannenden Panels, Vorträgen und Talkrunden. Zu Gast sind die Journalistin und Autorin Naomi Klein, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-Moon, der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, die Minsiter:innen Leonore Gewessler und Martin Kocher, Unternehmerin Komal Minhas und viele mehr. Durch den 4FUTURE Day auf der Global Stage führen Conny Lee (FM4), Alex Kratki (PULS 4), Julia Furdea (PULS 4) und Elke Rock (Ö3). Für gute Laune und jede Menge Lacher sorgt am 4FUTURE Day die Kabarettistin und Schauspielerin Aida Loos. Musikalische Highlights am zweiten Tag sind neben der jungen Künstlerin CHRISTL und dem Deutschrap-Newcomer CONNY auch Mathea.

Starkes Line-Up auch am Mittwoch, dem 4GAMECHANGERS Day: Es sprechen Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney, Skistar Mikaela Shiffrin und ProSiebenSat.1 Group CEO Bert Habets. Für das musikalische Highlight sorgen die Sportfreunde Stiller.

Jetzt noch schnell die letzten Tickets für das 4GAMECHANGERS Festival 2023 sichern und das Festival LIVE in der MARX HALLE Wien mit dabei sein. Alle Infos zu Tickets unter www.4gamechangers.io



Gemeinsam heißen die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und der ORF beim 4GAMECHANGERS Festival Google, Magenta, Nespresso und die Österreichische Post mit ihren Top-Executives als Platin-Partner sowie alle Sponsoren und Partner des 4GAMECHANGERS Festivals herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf eine gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit.



Das 4GAMECHANGERS Festival 2023 von 15. bis 17. Mai LIVE in der MARX HALLE Wien, im TV auf PULS 24, im ORF und der Streaming App Joyn

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com