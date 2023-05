Spatenstich für neues RVW-Wohnprojekt in Wien Penzing – Ameisgasse 28, 1140 Wien

Wien (OTS) - Insgesamt 29 neue Vorsorgewohnungen mit 16 PKW-Stellplätzen bietet die Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW) demnächst im südöstlichen Teil des 14. Wiener Gemeindebezirks an. In Anwesenheit von Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner fand am 17.03.2023 der Spatenstich für das ideal gelegene und perfekt geplante Wohnbauprojekt in der Ameisgasse 28 statt. Mittlerweile stehen wir bereits kurz vor Vertriebsstart. Errichtet wird der Bau von wieninvest Immobilienbeteiligungen (wieninvest GROUP), Generalunternehmer ist die Strabag. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

RVW-KundInnen können zwischen 1 bis 3 Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 39 bis 103m2 in sechs Geschoßen wählen. Die Wohnungen verfügen teilweise über Loggien, Balkone, Terrassen oder Gärten. Sie überzeugen durch ihre optimale Raumaufteilung sowie die hochwertige und langlebige Ausstattung. Im Tiefgeschoß befinden sich Einlagerungs- und Fahrradräume sowie die Auto-Abstellplätze. Mittels einer Luft-Wärmepumpe wird die Energieversorgung zukunftsweisend optimiert.

Ideale Lage und Infrastruktur

Der Projektstandort in der Ameisgasse 14 bietet mit den nahegelegenen U4-Stationen Braunschweiggasse und Hietzing sowie dem Bahnhof Wien Penzing und den Schnellbahnlinien eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Auch die nächsten Bus- und Straßenbahn-Haltestellen sind nur wenige Minuten entfernt. Das Herz Wiens, der Stephansplatz, ist öffentlich in 30 Minuten erreichbar. Supermärkte, Restaurants, Cafés, Bars und Gasthäuser befinden sich in unmittelbarer Nähe. Ebenso gut ist die Versorgung mit Schulen und Kindergärten, Arztpraxen und Apotheken. Wer Entspannung und Ruhe sucht, der findet sie in mehreren nahen Erholungsgebieten wie den Steinhofgründen mit der Otto Wagner Kirche, dem Wienerwald oder dem Lainzer Tiergarten. Das Schloss Schönbrunn mit seinem herrlichen Park und das Technische Museum sind fußläufig zu erreichen.

Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin in Wien Penzing, unterstreicht die Vorteile des neuen Bauprojekts: „Wohnraum ist im 14. Bezirk sehr gefragt – vor allem, wenn das Haus in einer verkehrsberuhigten und neu gestalteten Straße liegt. Penzing ist durch die sehr gute Infrastruktur und dem vielfältigen Freizeitangebot sehr beliebt und dadurch ist die Nachfrage dementsprechend hoch.“

Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung: „Wir sind Österreichs führender Anbieter von Vorsorgewohnungen und wählen unsere Wohnbauprojekte nach strengsten Kriterien aus. Dazu gehören neben einem durchdachten Grundriss und hochwertiger Ausstattung auch die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie eine optimale Infrastruktur. Ebenso achten wir bei unseren Projekten verstärkt auf Nachhaltigkeit, wie etwa auf den Einsatz energieeffizienter Heizsysteme. Das Objekt im 14. Bezirk erfüllt diese Ansprüche durch seine Lage, Planung und Ausstattung sowie den Einbau einer Luft-Wärmepumpe perfekt und erweist sich damit als exzellentes Beispiel für die ideale Vorsorgewohnung.“ Weinberger-Fritz erklärt das Geschäftsprinzip, mit dem zahlreiche Anleger für ihre finanzielle Sicherheit vorsorgen, so: „Man kauft eine Wohnung, vermietet diese und legt dadurch den Grundstein für ein gesichertes Zusatzeinkommen.“

Alexander Widhofner, Geschäftsführer der wieninvest Group: „Es freut mich für die wieninvest GROUP sehr, gemeinsam mit unserem Partner Raiffeisen Vorsorge Wohnung, preiswerten Wohnraum an Anleger und auch an Endnutzer anbieten zu können. Damit werden wir unserem Slogan ‘Wir schaffen Wohnträume mit Charme und Stil‘ einmal mehr gerecht.“

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen.

Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertiggestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt.

Die wieninvest Immobilienbeteiligungen GmbH (wieninvest GROUP) entwickelt, realisiert und verwertet qualitativ hochwertigen Wohnraum zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell kennt sie die Bedürfnisse ihrer Kunden, Mitarbeiter und Investoren und bildet diese optimal in ihrem Angebot ab.

Seit der Gründung hat die wieninvest GROUP bereits 19 Immobilienprojekte im Großraum Wien erfolgreich umgesetzt. Derzeit befinden sich 33 Projekte in der Umsetzung bzw. Finalisierung und 13 in der Pipeline. Das hochwertige Portfolio von Altbau- und Neubauimmobilien umfasst einen Gesamtwert von 642 Mio. Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 1020 Wien

Tel:+43(1)5333000

Fax: +43 (1) 533 3000-2995

vorsorgewohnungen @ rvw.at www.rvw.at