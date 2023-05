„Runder Tisch“ mit Peter Fritz über die Schicksalswahlen in der Türkei

Heute, am 15. Mai, um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Entscheidung bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei wird erst in zwei Wochen fallen. Im ersten Wahlgang liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan vorne, konnte aber mit knapp unter 50 Prozent der Stimmen nicht die absolute Mehrheit erzielen. Nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht muss Erdoğan sich daher am 28. Mai erstmals einer Stichwahl gegen den zweitplatzierten Oppositionsführer Kılıçdaroğlu stellen. Wer hat die besseren Chancen, die Stichwahl zu gewinnen? Warum konnte das Oppositionsbündnis im ersten Wahlgang so viele Stimmen erzielen? Welche Bedeutung hätte ein Machtwechsel für die Türkei und in weiterer Folge für Europa?

Darüber diskutieren heute, am Montag, dem 15. Mai 2023, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Peter Fritz am „Runden Tisch“:

Ursula Plassnik

ehem. Außenministerin, ÖVP

Selma Yildirim

Nationalratsabgeordnete, SPÖ, und Wahlbeobachterin in der Türkei

Hakan Akbulut

Politikwissenschafter, Rheinland-Pfälzische TU, Kaiserslautern

Christian Ultsch

stellvertretender Chefredakteur „Die Presse“

