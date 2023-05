Marchetti: AktionsGemeinschaft konnte Zuwachs erzielen - Gratulation an Muhammed Durmaz und sein Team

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wieder Stimmen dazugewinnen konnte die AktionsGemeinschaft bei den ÖH-Wahlen nach einem Rückgang im Jahr 2021 – sie nimmt damit Platz zwei ein. „Die AG hat in einer herausfordernden Zeit wieder Stimmen zurückgewonnen und 21,12 Prozent erreicht“, stellte heute, Montag, ÖVP-Studierendensprecher Abg. Nico Marchetti fest. „Ich gratuliere Muhammed Durmaz, Viktoria Feichtinger und Cara Übl, die an der Spitze des Wahlkampfs gestanden sind, und ihrem Team sehr herzlich.“ Dies sei eine klare Bestätigung ihrer Arbeit im Interesse der Studentinnen und Studenten.

Muhammed Durmaz hat immer darauf verwiesen, dass sich gerade in schweren Zeiten wie diesen die Studierenden eine Vertretung wie die AG verdient haben, die sich für die Studierenden und deren konkrete Anliegen an der Uni einsetzt. Auch mit ihrem Eintreten für Digitalisierung und Mental Health waren sie am Puls der Zeit.

Erneut kritisierte Marchetti das Chaos rund um die Wahl, wo es zu regelmäßigen Serverabstürzen, Ungereimtheiten und aufgrund von Problemen bei der Auszählung zu einem langen Warten auf die Ergebnisse kam. „Es ist tragisch, wenn die Bundesvertretung der ÖH ihre eigene Wahl nicht organisieren kann.“ Von der Entscheidung, statt dem Bundesrechenzentrum ein privates Unternehmen mit der Abwicklung der Wahl zu beauftragen, bis zur Umsetzung dessen vonseiten der Bundesvertretung der ÖH gehöre alles lückenlos aufgeklärt, so Marchetti.

„Eine starke ÖH ist wichtig für alle Studierenden. Es wird daher eine gemeinsame Kraftanstrengung nötig sein, um in Zukunft die Wahlbeteiligung von derzeit knapp über 21 Prozent weiter zu steigern und somit die Legitimation der ÖH zu stärken. Dabei handelt es sich nämlich um die niedrigste Beteiligung jemals abseits von dem Corona-Jahr 2021“, so Marchetti abschließend.

