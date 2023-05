„So geht Wien!“ SPÖ Wien launcht neue Kampagne

„So geht Wien!“ schärft den Blick für die Leistungen sozialdemokratischer Politik für die Menschen

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Titel „So geht Wien!“ betont die Wiener Sozialdemokratie in ihrer neuen Kampagne einmal mehr die Bedeutung sowie die positiven Auswirkungen einer sozialen Politik des Miteinanders und des Zusammenhalts auf unsere Gesellschaft. „Die Kampagne läuft bis in den Herbst und umfasst insgesamt zwei Phasen“, erläutert SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA zum Kampagnenstart. „Im Mittelpunkt der ersten Plakatserie steht Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der gemeinsam mit seinem Team konsequent für die Wiener*innen arbeitet. „So geht Wien!“ soll den Blick dafür schärfen, was es heißt, wenn Politik die Menschen und den sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt.“***

„Die aktuelle Kampagne ist ein Plädoyer für das für Wien ureigene respektvolle Miteinander, welches in den vergangenen Wochen und Monaten sowohl von der ÖVP als auch von der FPÖ massiv angegriffen wurde“, betont die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin. „Ich erinnere nur an die Aussagen eines niederösterreichischen FPÖ-Landesrats, der Wiener Schülerinnen und Schülern bei einer TV-Diskussion abgesprochen hat, zu dieser Stadt und dieser Gesellschaft zu gehören oder an die ÖVP-Kampagne gegen den Brunnenmarkt und die dort hart arbeitenden Menschen. Versuchen, die Menschen in unserer Stadt auseinander zu dividieren und gegeneinander aufzuhetzen, zeigen wir ganz klar die rote Karte“, unterstreicht Barbara Novak bezugnehmend auf eines der beiden Kampagnensujets, das Bürgermeister Dr. Michael Ludwig mit Jugendlichen beim Tischfußballspielen zeigt.

„Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und sein Team stehen genau für dieses respektvolle Miteinander sowie für eine zukunftsfitte Stadt, in der das soziale Miteinander gestärkt wird und in der alle Menschen gut und selbstbestimmt leben können: Der Wiener Bürgermeister führt Wien nicht nur mit ruhiger Hand und klarer Haltung durch die aktuellen Krisen, dank jahrzehntelanger sozialdemokratischer Politik verfügt Wien auch über ein starkes Netz an öffentlichen Leistungen, das kontinuierlich weiter ausgebaut wird“, führt Barbara Novak aus und sagt weiter: „Wir sehen gerade jetzt besonders deutlich, wie wichtig ein starkes öffentliches System mit gleichen Chancen für alle, bester Bildung, einer hochwertigen Gesundheitsversorgung, leistbarem Wohnen, günstiger öffentlicher Mobilität und einem niederschwelligen Kultur- und Freizeitangebot für die Menschen ist.“

„Viele der in Wien bereits umgesetzten Maßnahmen bräuchte es auch auf Bundesebene, denn respektvolles Miteinander bedeutet auch, sich in Krisenzeiten gegenseitig zu unterstützen“, spielt die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin den Ball an die türkis-grüne Bundesregierung. Eine soziale Politik wie Wien sie umsetze, sei gerade angesichts der aktuellen Situation für alle Österreicher*innen notwendig: „Österreich hat eine der höchsten Inflationsraten in der Eurozone, auch im April betrug die Teuerung wieder 9,8 Prozent“, führt Novak aus. Von der Bundesregierung seien bis dato jedoch weder gegen die Preisanstiege bei Lebensmitteln und Energie noch bei den massiven Mietpreiserhöhungen entsprechende Maßnahmen gesetzt worden, um die Menschen langfristig und sozial treffsicher zu entlasten. Ganz im Gegenteil seien die letzte Woche präsentierten Maßnahmen nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Um dies auszugleichen, nehme die Stadt Wien auch hier Geldmittel in die Hand, unterstütze mit Direktzahlungen gegen gestiegene Energie- und Wohnkosten 650.000 Wiener Haushalte und setze durch die Übernahme von Energierechnungen, Energiegutscheine oder Miet-Gutschriften im Gemeindebau auf soziale Treffsicherheit. „Wir erwarten uns das gleiche auch von Bundesregierung“, fordert Novak.

Über den zweiten Teil der Kampagne, der mit Beginn der Sommerferien Anfang Juli startet, verrät die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin zum jetzigen Zeitpunkt nur so viel: „Es wird sich alles um sozialdemokratische Politik direkt in den Wiener Bezirken und um hunderte Grätzlaktivitäten drehen. Unter Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat sich unsere Stadt in den letzten fünf Jahren beständig zum Wohl der Wiener*innen weiterentwickelt. Nicht umsonst wurde Wien 2022 wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Wien ist die Stadt des sozialen Zusammenhalts, in Wien schauen wir aufeinander und in Wien bleibt niemand allein“, so Barbara Novak abschließend. (Schluss) cs

