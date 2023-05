ÖH-Wahl – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren dem VSStÖ zum Wahlsieg

„Bestätigung für gute Arbeit des VSStÖ im Sinne der Studierenden“ – Gestiegene Wahlbeteiligung positiv

Wien (OTS/SK) - Der Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) konnte bei den ÖH-Wahlen deutlich an Stimmen zulegen und liegt u.a. an der größten Universität Österreichs, der Uni Wien, auf Platz 1. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren dem VSStÖ herzlich zum Wahlsieg: „VSStÖ-Spitzenkandidatin Nina Mathies und ihr Team haben bei der ÖH-Wahl gemeinsam ein hervorragendes Ergebnis erzielt und ein Mandat dazugewonnen. Das ist eine klare Bestätigung für die gute Arbeit des VSStÖ im Sinne der Studierenden und ein klarer Auftrag, sich weiterhin mit vollem Engagement für die Anliegen und Interessen der Studierenden einzusetzen.“ Der VSStÖ hat mit seinem Einsatz für die soziale Absicherung von Studierenden, für gerechte Studienbedingungen und leistbares Wohnen genau auf die richtigen Themen gesetzt, die für die Studierenden wichtig sind. „Das zeigt sich auch im Wahlerfolg: Der VSStÖ hat für seine klaren Forderungen große Unterstützung erhalten und bleibt mit 15 Mandaten weiterhin eine starke Stimme für die Studierenden in Österreich“, so Rendi-Wagner am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die gestiegene Wahlbeteiligung ist für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer „ein positives Ergebnis der Mobilisierungskraft der Österreichischen Hochschüler_innenschaft“. Ziel aller wahlwerbenden Gruppierungen müsse aber wieder eine deutlich höhere Wahlbeteiligung sein. (Schluss) bj/mb

