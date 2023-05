TERMINAVISO: Presseseminar "EU-Journalismus am Beispiel des European Green Deal" am 1. Juni in Wien

Europäisches Parlament beteiligt sich an Seminar im APA-Campus-Lehrgangsmodul „Die EU verstehen“

Wien (OTS) - Der 2019 von der Europäischen Kommission vorgestellte European Green Deal (EGD) ist der Dreh- und Angelpunkt des Wirtschafts- und Europajournalismus von morgen. Jedoch fordert die Komplexität des EGD selbst im Journalismus erfahrene Kolleg:innen heraus. Wie sich dem EGD journalistisch nähern, wie über die Dekarbonisierung des Wirtschaftskreislaufs — in der EU und weltweit — qualitativ hochwertig berichten?

Unter der Gestaltung und Leitung der Strategieberaterin Verena Ringler geben Expert:innen in einem ganztägigen Presseseminar am 1. Juni im APA-Campus (Laimgrubengasse 10, 1060 Wien) konkrete Tipps für den Einstieg in den EU Journalismus am Beispiel des EGD. Unten den Gastvortragenden sind neben Wolfgang Pointner (OeNB), Alexander Winterstein (EU-Kommission) auch Raffaella De Marte, Alfonso Piromallo und Bernhard Schinwald vom Pressedirektorat des Europäischen Parlaments.



Das Seminar wird im Rahmen des APA-Campus-Wirtschaftslehrgangs angeboten. Es ist Teil des Moduls „Die EU verstehen“.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.



