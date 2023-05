Arbeiten an Landesstraße L 1258 im Ortsgebiet von Großau haben begonnen

Insgesamt 325.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße L 1258 wird in Großau (Gemeindegebiet von Raabs an der Thaya) zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße L 52 und der Kreuzung mit der Landesstraße L 1257 entsprechend den heutigen Verkehrserfordernissen ausgebaut. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Raabs sowie Bau- und Lieferfirmen der Region ausgeführt, mit der Fertigstellung ist im September 2023 zu rechnen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 325.000 Euro, wobei rund 160.000 auf das Land Niederösterreich und rund 165.000 Euro auf die Stadtgemeinde Raabs an der Thaya entfallen.

Auf einer Länge von rund 330 Metern werden zum einen Parkplätze adaptiert bzw. neu angelegt und zum anderen die Fahrbahn saniert, wobei der komplette Konstruktionsaufbau erneuert und abschließend ein neuer Asphaltbelag aufgebracht wird. Die Fahrbahn der L 1258 wird mit einer Breite von 5,3 Metern ausgeführt. Im Kurvenbereich erfolgt zur Verbesserung der Linienführung eine Aufweitung der Fahrbahn. Weiters wird im Zuge der Arbeiten der Regenwasserkanal durch die Stadtgemeinde Raabs an der Thaya neu errichtet. Auf Grund der erforderlichen Arbeiten ist eine Sperre der Landesstraße L 1258 im Baustellenbereich erforderlich. Die beschilderte Umleitung erfolgt innerhalb des Ortes über die Landesstraßen L 52 und L 1257.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

