Kogler/Maurer/Voglauer gratulieren GRAS zu stabilem Ergebnis bei ÖH-Wahlen 2023

GRAS erreichen 18,58 Prozent der Stimmen und 11 Mandate im ÖH-Studierendenparlament

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Spitzenkandidatin Sarah Rossmann und den Grünen & Alternativen Student:innen zu einem stabilen Ergebnis bei den diesjährigen ÖH-Wahlen. Das Ergebnis zeigt, dass sich der konsequente Einsatz für Klimaschutz lohnt. Die GRAS wird ihrer Verantwortung auch in den nächsten Jahren nachkommen und den Kampf gegen die Klimakrise zu einem wichtigen Anliegen ihrer Hochschulpolitik machen. Ich freue mich schon jetzt auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Werner Kogler, Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen.

„Sarah Rossmann hat bereits als Vorsitzende der ÖH Uni Graz gezeigt, dass ihr die Interessen der Studierenden am Herzen liegen und sie auch bereit ist, für diese einzustehen. Die GRAS scheut sich nicht davor, für die Anliegen der Studierenden zu kämpfen und wird weiterhin eine starke Stimme in der Österreichischen Hochschüler_innenschaft sein – so wie man es gewohnt ist“, gratuliert auch Klubobfrau Sigi Maurer zum Ergebnis.

„Wir freuen uns, dass sich die GRAS in den kommenden Jahren weiterhin der Umsetzung klimaneutraler Hochschulen in ganz Österreich widmen wird und den Fokus auf zukunftsgerichtete Hochschulpolitik legt. Die GRAS ist mit dem Thema Chancengleichheit angetreten und wird auch weiter mit aller Kraft daran arbeiten“, freut sich Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen, über elf Mandate der GRAS.

