ÖH-Wahlen: GRAS bleibt eine starke Stimme für den Klimaschutz

GRAS bedankt sich bei Wähler_innen und blickt optimistisch auf Koalitionsverhandlungen

Wien (OTS) - „Wir freuen uns über das Wahlergebnis. Es zeigt, dass sich die Student_innen für den Klimaschutz entschieden haben“, sagt Sarah Rossmann Spitzenkandidatin und Bundessprecherin der GRAS (Grüne & Alternative Student_innen) zum Ergebnis der ÖH-Wahl.

„Wir möchten uns bei unseren Wähler_innen, engagierten Studis und bei allen Kämpfer_innen gegen die Klimakrise bedanken. Ihre Stimmen sind ein Auftrag im Kampf gegen die Klimakrise, den wir natürlich weiterführen werden“, sagt Rossmann.

Die Grünen & Alternativen Student_innen konnten bei der diesjährigen ÖH-Wahl den dritten Platz mit 18,58 Prozent der Stimmen erreichen und haben damit in Zukunft elf Mandate in der Bundesvertretung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft.

„Die Wahlen sind geschlagen und wir bedanken uns auch bei den Mitbewerber_innen für einen fairen Wahlkampf. Wir freuen uns, an die sehr guten Ergebnisse der letzten Wahlen anknüpfen zu können. Der Einsatz für klimaneutrale und zukunftsgerichtete Hochschulen bleibt für uns als GRAS oberste Priorität“, sagt Keya Baier ÖH-Vorsitzende für die GRAS.

„Mit diesem Wahlergebnis sehen wir es als unseren Auftrag, uns in den anstehenden Koalitionsverhandlungen für eine klimaneutrale, diskriminierungsfreie und zukunftsgerichtete Hochschule stark zu machen“, äußert Rossmann sich zu einer möglichen Koalition.

Die Wahlergebnisse bestätigen die Arbeit der GRAS in der Exekutive. „Wir sehen das Ergebnis als Auftrag für die Fortsetzung einer produktiven linken Koalition,“ sagt Sarah Rossmann. „Als GRAS konnten wir uns die letzten zwei Jahre in der ÖH Bundesvertretung für Klimaneutrale Hochschulen stark machen und wollen nun an diese wichtige Arbeit anknüpfen.“

