ÖH ad Wahl: “Wir werden den Ablauf ganz genau analysieren”

Sicheres Ergebnis steht - ÖH wird zur Analyse alle an einen Tisch holen

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) zeigt sich am Montag erleichtert, dass ein sicheres Endergebnis für die Wahl der Bundesvertretung veröffentlicht werden konnte. Zwar liegt die Veröffentlichung innerhalb der gesetzlichen Frist, dennoch ist man verärgert, dass nicht im direkten Anschluss an die Wahl ein Ergebnis feststand. Beim Ablauf der Wahlen sieht die ÖH eindeutigen Verbesserungsbedarf, wie Keya Baier aus dem Vorsitzteam klarstellt: “Der Wechsel auf ein neues System wurde durch einstimmige Beschlüsse aller Fraktionen gefordert. Jetzt werden wir auch alle an einen Tisch holen und den Ablauf ganz genau analysieren.”

Trotz intensiver Tests im Vorhinein konnte die Wahl nicht so reibungslos vonstatten gehen, wie geplant. “Wichtig ist, dass wir ein sicheres Ergebnis der Wahl haben. Dennoch müssen wir die Lehren ziehen, damit es in zwei Jahren nicht zu ähnlichen Schwierigkeiten kommt”, kommentiert Sara Velić aus dem Vorsitzteam. Man werde alle Aspekte der Wahlabwicklung technisch und rechtlich prüfen lassen und entsprechende Konsequenzen setzen.

Bei den ÖH-Wahlen handelt es sich um die komplexeste Wahl in Österreich. Knapp 350.000 Wahlberechtigte wählen gleichzeitig drei Ebenen mit unterschiedlichen Wahlmodi. “Die Abwicklung der ÖH-Wahlen ist jedes Mal ein Kraftakt, der großteils von Ehrenamtlichen getragen wird. Die Zuständigen, insbesondere die EDV der ÖH Bundesvertretung, haben ihr Möglichstes getan, um das über die Bühne zu bringen”, erklärt Boryana Badinska aus dem Vorsitzteam. Dass dabei Schwierigkeiten auftreten, sei auch bei vergangenen Wahlen geschehen. Die ÖH bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten, sowohl den Wahlkommissionen an den Hochschulen, als auch den Ehrenamtlichen und Angestellten der Bundesvertretung, insbesondere dem Wirtschaftsreferat und der EDV.

