Salzburgs Unternehmergeist wird gesucht

Die RegionalMedien Salzburg vergeben im Juni wieder den begehrten Salzburger Regionalitätspreis 2023 für Firmen, die Mehrwert in der Region schaffen.

Wir suchen Firmen mit Gestaltergeist und Initiativen, die vor Ideen sprudeln Michael Kretz, Geschäftsführer der RegionalMedien Salzburg GmbH

Wien (OTS) - SALZBURG. Bis 23. Mai 2023 können Firmen, Vereine und Institutionen ihre Projekte und Ideen noch für den Salzburger Regionalitätspreis einreichen.

" Wir suchen Firmen mit Gestaltergeist und Initiativen, die vor Ideen sprudeln ", bringt es Michael Kretz, Geschäftsführer der RegionalMedien Salzburg GmbH auf den Punkt. Erstmals kann man sich im heurigen Jahr auch in der Kategorie "Brauchtum" bewerben, eine Expertenjury entscheidet über die Gewinner.

Erstmals mit Kategorie "Brauchtum"

Sie halten mit Ihrem Verein oder Ihrer Organisation Bräuche in Ihrer Region hoch? Sie halten ein altes Handwerk am Leben? Sie leben das Salzburger Brauchtum und sorgen mit Ihrem Projekt für dessen Erhalt? Oder interpretiert Ihre Idee Brauchtum neu und passt Bräuche der Zeit an? Dann bewerben Sie sich in der Kategorie "Brauchtum".

Die weiteren Kategorien in denen man sich bewerben kann sind Kunst & Kultur, Gesundheit & Lebensqualität, Soziales, Zusammenleben, Wirtschaftsinnovation, Nachhaltigkeit im Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bildung & Forschung, Umweltschutz & Ressourcenmanagement und Start-ups Salzburg.

Der Regionalitätspreis wird am 27. Juni 2023 im Kavalierhaus Klessheim feierlich verliehen, mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder das "Who's Who" der Salzburger Landesregierung und der Wirtschaft.

HIER geht es zum Einreichformular.

