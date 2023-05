NEOS: Nächster Bildungsmeilenstein in Wien

Künsberg Sarre: „NEOS holen mit der Digitalisierungsoffensive die Schulen ins 21. Jahrhundert und schaffen somit die beste Bildung für jedes Kind.“

Wien (OTS) - „Wo NEOS in Regierungsverantwortung sind, gehen wir voran, packen an und entwickeln konsequent weiter“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre nach der Klausur der Wiener NEOS zur Regierungshalbzeit. „Vor allem im Bildungsbereich hat Christoph Wiederkehr in Wiens Kindergärten und Schulen bereits sehr viel weitergebracht und zeigt, dass es möglich ist, Bildung neu zu denken. Innovative Projekte wie das Wiener Bildungsversprechen, die Wiener Bildungschancen, das Bildungsfestival oder das Zentrum für Bildungsinnovation sind bereits auf Schiene und verbessern die Ausbildungssituation für Kinder und Pädagoginnen und Pädagogen“, so Künsberg Sarre.

Digitalisierungsoffensive an Wiener Schulen

Obwohl NEOS Wien von rund 800 vereinbarten Projekten im Koalitionspapier bereits rund 600 abgeschlossen haben, steht noch viel am Programm. Als nächsten Schritt bringt Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr ein riesiges Digitalisierungspaket für die Wiener Schulen auf den Weg. Alle Wiener Volksschulen bekommen WLAN in jeder Klasse. Es wird in Whiteboards und Beamer, Programme und digitale Tools investiert. Außerdem wird jede Lehrperson mit Laptop ausgestattet. „NEOS schaffen mit der besten Bildung für jedes Kind gerechte Aufstiegschancen – egal aus welchem Elternhaus es kommt. Mit der Wiener Digitalisierungsoffensive holen wir die Schulen ins 21. Jahrhundert – ein Bereich, in dem es auch auf Bundesebene noch viel zu tun gebe“, sagt Künsberg Sarre abschließend.

