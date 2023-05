VPNÖ-Ebner: SPÖ wollte Marxismus-Studium in Niederösterreich

Kern-Truppe nicht nur maßlos, sondern auch feige, deshalb zu Recht unten durch

St. Pölten (OTS) - „Die SPÖ wollte ein Marxismus-Studium an der Donau-Universität-Krems im Rahmen der Verhandlungen zu einem Arbeitsübereinkommen unbedingt durchsetzen. Klar ist, alle 200 SPÖ Forderungen waren völlig überzogen - so maßlos, dass sie selbst in SPÖ-geführten Ländern nicht umgesetzt werden. Dass jetzt SPÖ-Zwander, der selbst gar nicht bei den Verhandlungen dabei war, behauptet, das Marxismus-Studium sei keine Forderung, sondern nur ein Vorschlag gewesen, beweist, dass die SPÖ nicht nur maßlos, sondern auch zu feige ist, um zu ihrer Kompromisslosigkeit in den Verhandlungen zu stehen. Kein Wunder, dass diese maßlose und feige Kern-Truppe bei den Landsleuten und den eigenen Leuten unten durch ist“, kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die heutigen Aussagen von SPÖ-Zwander.

