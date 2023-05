„Der Seekrieg in der Adria“ im Bezirksmuseum Hietzing

Reservierung für 17.5. per E-Mail: e.scheidl@gewerbeverein.at

Wien (OTS) - Die „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum Wien“ weist auf den nächsten Vortragsabend in der Reihe „Die Österreichische Kriegsmarine“ hin: Am Mittwoch, 17. Mai, fängt um 18.30 Uhr im Festsaal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) ein interessantes Referat des ehrenamtlich aktiven Schifffahrtshistorikers Otto Brandtner an. Der Vortrag hat den Titel „Der Seekrieg in der Adria“. Brandtner beschreibt die von der „K.u.K. Marine“ verwendeten Schlachtschiffe, Kreuzer und U-Boote und geht auf Ereignisse wie die Versenkung des Flaggschiffs „Viribus Unitis“ (1918) ein. Die Zuhörerschaft soll einheitliche „Eintrittsspenden“ geben (pro Person 5 Euro). Erteilung von Auskünften und Platz-Reservierungen: Telefon 587 36 33/24 bzw. E-Mail e.scheidl@gewerbeverein.at.

Informationen über das Bezirksmuseum Hietzing (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Exponate, temporäre Dokumentationen, u.v.a.) sind beim freiwilligen Leiter, Ewald Königstein, anzufordern: Telefon 877 76 88 (Mittwoch und Samstag in der Nachmittagszeit) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde des Technischen Museum Wien:

www.freundetmw.at/

Hietzinger Bezirksmuseum:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

