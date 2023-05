Staus auf dem Weg ins verlängerte Wochenende: Ö3-Verkehrsprognose (17. bis 21. Mai)

Wien (OTS) - Das verlängerte Wochenende zu Christi Himmelfahrt werden viele für Ausflüge und Kurzurlaube nutzen. Dazu kommen noch Veranstaltungen wie z. B. der Triathlon in St. Pölten. Eine Herausforderung für viele Autofahrer/innen, vor allem am Mittwochnachmittag in den Stadtausfahrten.

Am Mittwoch machen sich die Ersten für einen Kurzurlaub oder zu Ausflügen auf den Weg. Schon gegen 15.00 Uhr erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion viele verstopfte Stadtausfahrten in den größeren Städten.

Betroffen sind unter anderem in Wien:

- die Südosttangente (A23)

- und die Altmannsdorfer Straße

Die Staus in Linz betreffen vor allem:

- die A7, die Mühlkreisautobahn

In Graz sind Verzögerungen möglich:

- vor allem auf der Kärntner Straße,

- auf der Meran- und Plüddemanngasse

- und rund um den Verteilerkreis Webling

Staugefahr in Salzburg gibt es Mittwochnachmittag:

- auf der Münchner Bundesstraße

- und der Vogelweiderstraße stadtauswärts

Im Raum Innsbruck befinden sich die Stau-Hotspots:

- auf der A12, der Inntalautobahn

- und der A13, der Brennerautobahn

Erst in den Abendstunden wird sich die Situation beruhigen.

Reiseverkehr Richtung Süden

Die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet außerdem starkes Verkehrsaufkommen vor allem auf folgenden Strecken:

- in Tirol abschnittsweise auf der Brennerautobahn (A13), Richtung Bozen, und auf der B179, der Fernpassstrecke, von Füssen bis Nassereith

- in Südtirol auf der Brennerautobahn Richtung Bozen vor der Mautstelle Sterzing

- in Salzburg auf der Tauernautobahn (A10), vor den Tunnelabschnitten Richtung Villach

- in Kärnten auf der Tauernautobahn (A10), im Baustellenbereich bei Spittal und auf der Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

- am großen deutschen Eck auf den Autobahnen A93 Rosenheim – Kufstein und auf der A8 München – Rosenheim – Salzburg

- in Oberösterreich auf der Innkreisautobahn (A8) im Raum Ried und auf der Pyhrnautobahn (A9) im Baustellenbereich bei Inzersdorf

- in der Steiermark, auf der Pyhrnautobahn (A9) im Baustellenbereich bei Übelbach

Triathlon in St. Pölten

Am Sonntag treten 1.800 Sportler/innen zur Challenge St. Pölten an. Start und Ziel der Radstrecke sind der Ratzersdorfer See. Die Strecke führt über die Kremser Schnellstraße (S33) und das rechte Donauufer (B33) in die Wachau und wieder retour. Von 6.30 Uhr bis ca. 10.30 Uhr ist deshalb die S33 Richtung Krems, zwischen St. Pölten und Traismauer Nord, gesperrt. Gesperrt wird auch die B33 von Mautern bis Aggsbach Dorf.

Hafenfest am Wörthersee

In Klagenfurt findet von Donnerstag bis Sonntag das Alpen Adria Hafenfest statt. Parken kann man beim Minimundus und beim Strandbad. Die Ö3-Verkehrsredaktion empfiehlt aber, wenn möglich öffentlich zum Fest zu kommen.

