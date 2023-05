Lotto: Jackpot mit 1,4 Millionen Euro am Mittwoch

2 Joker zu je rund 86.300 Euro in Salzburg und im Burgenland

Wien (OTS) - Nachdem bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag der Lotto Dreifachjackpot in Kärnten geknackt wurde, gab es am Sonntag keinen Sechser, und somit wartet am Mittwoch ein Jackpot. Dabei wird es um rund 1,4 Millionen Euro gehen.

Kärnten war aber auch am Sonntag das erfolgreichste Bundesland, was Lotto Gewinne betrifft, denn die beiden Fünfer mit Zusatzzahl wurden in Österreichs südlichstem Bundesland erzielt. Und zwar einmal per Quicktipp und einmal per Normalschein, und beide Gewinner:innen erhalten jeweils mehr als 46.000 Euro.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Für die 50 Gewinner eines Fünfers bedeutete dies, dass die Sechser Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wurde und sie jeweils mehr als 5.500 Euro gewannen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten etwa 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Einer wurde in Salzburg gespielt, der andere im Burgenland. In beiden Fällen gab es rund 86.300 Euro Gewinn.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Mai 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 670.201,63 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.076,30 51 Fünfer zu je EUR 1.971,10 169 Vierer+ZZ zu je EUR 178,40 3.142 Vierer zu je EUR 53,30 4.572 Dreier+ZZ zu je EUR 16,40 53.081 Dreier zu je EUR 5,70 196.760 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 29 30 31 40 42 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Mai 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 50 Fünfer zu je EUR 5.518,10 2.393 Vierer zu je EUR 19,50 38.849 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 10 17 24 44 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Mai 2023

2 Joker zu je EUR 86.256,20 10 mal EUR 8.800,00 74 mal EUR 880,00 885 mal EUR 88,00 8.464 mal EUR 8,00 82.847 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 5 6 0 5 0

