DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Hubert von Goisern und Eva Pinkelnig am 16. Mai um 22.00 Uhr in ORF 1

Anschließend: „Pratersterne“ und „Herr Ostrowski sucht das Glück“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 16. Mai 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 zwei Größen ihres Fachs: Vollblutmusiker Hubert von Goisern und Skisprung-Star Eva Pinkelnig sind zu Gast im Marx Palast. Um 23.00 Uhr präsentiert Hosea Ratschiller die „Pratersterne“ und begrüßt heutige und zukünftige Stars der Kleinkunstszene auf der Stand-up-Bühne. Anschließend um 23.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Herr Ostrowski sucht das Glück: Im Showbusiness“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Hubert von Goisern ist heuer unter dem Motto „Neue Zeiten, alte Zeichen“ auf Tour, auch wenn er seine Konzerte mit Rückblicken auf die vergangenen Jahrzehnte seines Schaffens spickt. Auch auf seinem neuen Best-of-Album „Derweil 2“ finden sich frühere Studio- und Live-Titel.

Österreichs Skispringerin Nummer eins, die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig, konnte für die Saison 2022/23 die Kristallkugel des Skisprung-Weltcups mit nach Hause nehmen. Die Olympiastarterin legte an der Schanze einen rasanten Werdegang hin, obwohl die Spätberufene ihre ersten Sprünge erst mit Anfang 20 absolvierte. Ob Stermann und Grissemann noch Chancen auf eine Karriere als Skispringer haben und welche Pläne die ehrgeizige Sportlerin für die Zukunft hat, besprechen sie im Talk.

Welche neuen Sparformate sich der „Willkommen Österreich“-Thinktank für die Zukunft des ORF überlegt hat und welchem politischen Wochenhighlight die Kollegen von Maschek ihre Stimme leihen, erfährt das Publikum ebenfalls in „Willkommen Österreich“. Die Schlussnummer kommt von Österreichs Song-Contest-Vertreterinnen TEYA & SALENA, die ihren Song „Who The Hell Is Edgar?“ gemeinsam mit der „Willkommen Österreich“-Studioband performen werden.

