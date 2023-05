Zukunft »Was wenn es gut wird?«

Die »Social Economy Konferenz« startet am 24. Mai 2023 gemeinsam mit der Gemeinwohl-Ökonomie die erste von drei »Social Economy Enquetes«.

Wien (OTS) - Die erste »Social Economy Enquete« in Wien mit dem Schwerpunkt Gemeinwohl ist die Fortsetzung der »Social Economy Konferenz« in Graz. Sie führt unterschiedliche Akteur*innen zusammen, die am Gemeinwohl/-nutzen orientiert sind, aber oft nicht dieselbe Sprache sprechen (sondern z. B. von Gemeinwohl, Gemeinnützigkeit, Wohlfahrt, Social Impact usw.).

Am Nachmittag arbeiten rund 100 Akteur*innen der Social Economy (Vertreter*innen gemeinwohl-orientierter und gemeinnütziger Organisationen, Verbände und Unternehmen) in einem partizipativen Prozess an einem gemeinsamen Verständnis von Gemeinwohl.

Die Enquete am 24.5.2023 an der BOKU Wien ist ein Kooperationsprojekt von RCE Graz - Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation (Universität Graz), der Gemeinwohl-Ökonomie Österreich sowie der Studienvertretung UBRM der Universität für Bodenkultur (BOKU Wien).

Die »Social Economy Konferenz« will die Social Economy in Hinblick auf die nationale Umsetzung des EU-Aktionsplanes in Österreich stärken und sichtbarer machen.

Social Economy Enquete »Gemeinwohl« – Podiumsdiskussion: Zukunft »Was wenn es gut wird?«

Was, wenn künftig Wirtschaft am Gemeinwohl ausgerichtet wäre? Was, wenn Mensch und Planet im Mittelpunkt stünden? Was, wenn das Lebensnotwendige für alle leistbar wäre, die Dekarbonisierung gelungen und die Klimaziele erreicht wären?



Es diskutieren mit Politologin Margit Appel

- Sven Hartberger (Jurist & Dramaturg, Sprecher der Gemeinwohl-Ökonomie Österreich)

- Martin Kniepert (Ökonom, BOKU Wien)

- Gerald Kössl (Soziologe, Wohnwirtschaftliches Referat des GBV)

- Heidrun Maier-de Kruijff (Geschäftsführerin des VÖWG)

- Sybille Pirklbauer (Politologin, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik der AK Wien)

Datum: 24.05.2023, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Universität für Bodenkultur (BOKU), Hörsaal TÜWI01

Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien, Österreich

Url: https://austria.ecogood.org/see-gemeinwohl/

