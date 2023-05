NEOS Wien nach Jahresklausur: 100 Millionen-Digitalpaket für Wiens Schulen

Nächster Meilenstein für die Bildungs-Innovation in Wien

Wien (OTS) - NEOS Wien zieht am Montag Bilanz über die große Klausur aus Klub, Landespartei und Bezirksorganisationen am Wochenende. Neben einer Rückschau auf die erste Halbzeit der Legislaturperiode wurden dabei von den über 100 Teilnehmer:innen auch Projekte für die kommenden zweieinhalb Jahre besprochen und erarbeitet.

Von den 800 im Koalitionspapier vereinbarten Projekte sind derzeit bereits rund 600 abgeschlossen oder in Umsetzung.

Der große Schwerpunkt für NEOS ist und bleibt dabei die Bildung in Wien, so NEOS Wien Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Wir haben in Wiens Kindergärten und Schulen schon sehr viel weitergebracht. Uns werden aber auch vom System her Grenzen gesetzt. Bildung neu zu denken – das ist meiner Überzeugung nach über alle Landes- und Parteigrenzen hinaus das Gebot der Stunde. Wir wollen in Wien vorangehen und mit vielen Innovationsschritten zeigen, was alles möglich ist. Wien wird die Drehscheibe sein für neue Ideen und Ansätze für unsere Schulen.“

Große Vorhaben wurden bereits auf Schiene gebracht:

Mit dem Wiener Bildungsversprechen läuft bereits seit Herbst ein in Österreich einmaliges Schulentwicklungsprojekt.

läuft bereits seit Herbst ein in Österreich einmaliges Schulentwicklungsprojekt. Die Wiener Bildungschancen – ein elektronischer Warenkorb mit kostenfreien externen Workshops für alle Wiener Schulen – starten im September.

– ein elektronischer Warenkorb mit kostenfreien externen Workshops für alle Wiener Schulen – starten im September. Wien bekommt ein Zentrum für Bildungsinnovation als zentrale Anlaufstation für Schulen und externe Anbieter neuer Ansätze im Bildungsbereich

als zentrale Anlaufstation für Schulen und externe Anbieter neuer Ansätze im Bildungsbereich Das erstmals im Herbst stattfindende Bildungsfestival wird nationale und internationale Expert:innen, Eltern, Pädagog:innen und alle Interessierten zusammenbringen, um über neue Wege für den Unterricht zu diskutieren, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Christoph Wiederkehr: „Wir haben darüber hinaus noch eine Menge vor – und als nächsten Schritt freue ich mich, dass wir ein riesiges Digitalisierungspaket für die Wiener Schulen auf den Weg bringen. Insgesamt nehmen wir für den digitalen Wandel an Wiens Schulen über 100 Millionen Euro in die Hand.“

Digitalisierungspaket für Wiens Schulen

Mittlerweile sind alle Wiener Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Sonderpädagogische Zentren mit flächendeckendem Hochleistungs-WLAN ausgestattet.

Ab sofort folgen die Volksschulen: Mit einer zusätzlichen Investition werden alle Wiener Volksschulen mit WLAN in jeder Klasse ausgestattet. Außerdem wird in digitale Infrastruktur wie Whiteboards und Beamer investiert.

Zudem heißt das Motto: „Jeder Lehrperson ihren Laptop“: Wien stattet alle Pädagog:innen mit Laptops aus. Zudem übernimmt Wien auch den regelmäßigen Austausch der Geräte.

Außerdem werden digitale Tools und Programme forciert, um Digitalisierung im Schulalltag zur Realität zu machen.

NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling kündigt auch an, weitere Schulvorplätze sicherer und grüner gestalten zu wollen: „Zu unserer großen Vision, dass alle Schüler:innen und Lehrer:innen gerne in die Schule gehen, gehört auch die Schulwegsicherheit. Daher werden wir in allen Bezirken darauf schauen, wo wir Gefahrenquellen weiter minimieren und vor Schulen auch neue Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen können. So, wie wir es beispielsweise in der Pfeilgasse im achten Bezirk bereits umgesetzt haben."



