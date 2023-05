23. Bezirk: „Ein seltsames Paar“ auf dem Liesinger Platz

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein „Lastkrafttheater (LKT)“ parkt den Bühnen-LKW am Dienstag, 16. Mai, im 23. Bezirk auf dem Liesinger Platz und führt dort ab 19.00 Uhr das amüsante Stück „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon auf. Die Komödie rund um die 2 grundverschiedenen Freunde „Oscar“ und „Felix“ wurde einstmals mit Walter Matthau und Jack Lemmon verfilmt. Wie der schlampige „Oscar“ und der reinliche „Felix“ in einer gemeinsamen Wohnung hausen, sorgt garantiert für Lacher. Der Eintritt zur Theater-Vorstellung unter freiem Himmel ist kostenlos. Nähere Informationen: Telefon 0699/111 27 543. Kontaktaufnahme mit dem „LKT“-Team per E-Mail: info@lastkrafttheater.com.

Die Schauspieler*innen David Czifer, Max Mayerhofer, Mara Koppitsch, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter machen bei der sehenswerten Produktion mit (Regie: Nicole Fendesack). Weitere Angaben zu dem seit 10 Jahren erfolgreichen „Lastkrafttheater“ lesen Interessierte im Internet: www.lastkrafttheater.com.

