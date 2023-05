Internationaler Museumstag 2023

Wien Holding-Museen mit spannendem Programm am 18. Mai 2023

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“ findet der diesjährige Internationale Museumstag in ganz Österreich statt und bietet rund um den 18. Mai 2023 zahlreiche Veranstaltungen, die die einzigartige Gelegenheit bieten, die vielfältige und reiche Museumslandschaft Österreichs kennenzulernen. Die Wien Holding-Museen – das Kunst Haus Wien und das Jüdische Museum Wien – beteiligen sich mit einem besonderen Programm am Donnerstag, 18. Mai 2023.

Mit dem Thema des heurigen Internationalen Museumstags möchte ICOM Museen, Museumsmitarbeiter*innen und Besucher*innen einladen, ihre Visionen für eine nachhaltige politische, soziale und kulturelle Entwicklung unserer Gesellschaft zu teilen.

Jüdisches Museum Wien: Nachhaltigkeit oder die Reparatur der Welt

Im Rahmen des Internationalen Museumstags am Donnerstag, 18. Mai 2023, präsentiert das Jüdische Museum Wien von 15.00 bis 16.00 Uhr eine Sonderführung unter dem Titel „Nachhaltigkeit oder die Reparatur der Welt“. Das ethische Prinzip „Tikkun Olam“, von den jüdischen Kabbalisten mit „Wiederherstellung der Harmonie“ übersetzt, führt durch das Museum. Den Teilnehmer*innen begegnen interessante Objekte, welche der Verbesserung der Welt bestimmt nicht schaden. Vom wöchentlichen Ruhetag der Menschen bis zum Schmitta-Jahr, in dem die Natur ausruhen soll, spannt sich der Bogen von Bäumen, die Neujahr feiern, bis zum Keren Kajemet Leisrael, eine Organisation, die die Gegenwart und Zukunft Israels grüner machen will.



Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.



Das für alle zugängliche kuratierte Schaufenster im Museum Dorotheergasse zeigt in regelmäßigen Abständen Objekte, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen befassen. Aktuell widmet sich das Schaufenster dem Thema Klimaaktivismus und der Rolle von Museen in Bezug auf den Klimawandel. Das Jüdische Museum Wien möchte damit auf dieses zentrale gesellschaftliche Thema aufmerksam machen und auch seine eigene Rolle als Institution reflektieren.

Kunst Haus Wien: Ökologieführung zu Hundertwasser

Die Ökologieführung im Rahmen des Internationalen Museumstags findet am Donnerstag, 18. Mai 2023, um 15.00 Uhr statt. Friedensreich Hundertwasser war nicht nur Ausnahmekünstler, sondern auch Ökologie-Pionier. Sein transdisziplinäres Werk reicht von Architektur über Malerei bis zu Film. Bei der Führung mit Hundertwasser-Kennerin Veni Inge Lab erleben die Teilnehmer*innen exklusive Einblicke in das Leben des visionären Malerfürsten durch die einzigartige Sammlung Hundertwasser. Nachhaltigkeit und Wohlbefinden standen im Zentrum seiner Arbeit und sind auch das Thema des heurigen Internationalen Museumstags. Das Kunst Haus Wien trägt seit 2018 das von Hundertwasser vor über 30 Jahren entworfene Logo des Österreichischen Umweltzeichens und ist als grünes Museum in Wien Impulsgeber für Nachhaltigkeit.



Eine Anmeldung ist online möglich. Die Führung ist mit gültiger Eintrittskarte kostenlos.

