Auf in die Sommerhügelwelt

Sommer, Sonne, Hügelwelt! Die warmen Temperaturen lassen sich in der Urlaubsregion Mühlviertler Alm Freistadt auf verschiedenste Weise genießen.

Bad Zell/Mühlviertel (OTS) - Ob Genussradeln bei den Bierradtouren, beim Wandern neben duftenden Kräuterfeldern, beim Bogenschießen in schattigen Wäldern oder beim Baden in erfrischenden Flüssen und Naturbadeteichen. Hier sind Natur, Kulinarik, Sport und Kultur im Einklang erlebbar.

Bei den Weitwanderwegen Johannesweg, Stoakraftweg, Nordwaldkammweg oder auch Burgen- und Schlösserweg zeigt sich die Vielfalt der weitläufigen Hügellandschaft. Wer ein schnelleres Tempo bevorzugt, begibt sich auf Radtour – Genussradeln entlang von Hopfenfeldern, Hügelbiken bei der Tour de Alm für Mountainbike Fans oder sportliche Hügel- und Talfahrten mit dem Rennrad auf asphaltierten Güter- und Gemeindestraßen. Oder doch im Trab und Galopp durch die Naturlandschaft entlang der unzähligen Wasserläufe. Die entsprechend ausgestatteten Gastgeber machen das Mühlviertel zu einer Sehnsuchtsdestination zum Wanderreiten. Beim Besuch einer der 13 Bogensport- und Discgolfanlagen, der grünen Golfanlage des GC Mühlviertel St. Oswald-Freistadt mit 18 Löchern oder bei einem Picknick mit regionalen Schmankerln, lässt sich die Mühlviertler Granitlandschaft etwas entschleunigt erleben. Für das leibliche Wohl sorgen die authentische Wirtshauskultur mit Produkten der BioRegion Mühlviertel, sechs regionale Brauereien, familiär geführte Betriebe und neue, moderne Hotels. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Kunst- und Kulturfans finden in der Hügelwelt nicht nur Blaudruck, Steinbloß-Höfe und Flügelaltäre auf der Gotikstraße. Die mittelalterliche Braustadt Freistadt, im Herzen des Mühlviertels, verfügt über ansehnliche und fast vollständig erhaltene Verteidigungsanlagen und besticht durch kleine Gassen und Innenhöfe, die auch im Zuge einer Führung genauer besichtigt werden können. Ein besonderes Sommerhighlight ist das Internationale Straßenkunstfestival „Festival Fantastika“ in der Freistädter Altstadt von 30. Juni – 1. Juli 2023. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt bringen zum Staunen, zum Lachen und freuen sich über sogenanntes „Hutgeld“. Ein Bade- und Faulenztag bei einem der Naturbadeteiche wie dem Rubener Teich im Tannermoor in Liebenau rundet das Sommerhügelwelt-Erlebnis ab.

Für Ihre Urlaubsplanung helfen wir gerne persönlich weiter unter anfrage @ muehlviertel.at oder unter +43 (0) 5 07263 – 21.





Entdecken Sie das Urlaubsparadies Mühlviertler Hügelwelt! Los geht's

