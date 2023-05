„Nur EINE Diva erlaubt“ am 16.5. im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Vox Anima Vienna“ widmet sich der „Förderung von Musik in innovativen Formen“. Der Kultur-Verein veranstaltet am Dienstag, 16. Mai, ab 19.00 Uhr, in den Räumen des Bezirksmuseums Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) ein kurzweiliges Konzert mit dem Titel „Nur EINE Diva erlaubt“. An dem Musik-Abend wirken die ausgezeichneten Sängerinnen Rodica Vica und Irina Marinas sowie die Ziehharmonika-Virtuosin Yilin Han mit. Die Organisator*innen beschreiben das bunte Programm: „Zwei Sopranistinnen und eine Akkordeonistin kämpfen um Ruhm – ein Skandal“. Der Eintritt ist frei. Spenden der Zuhörer*innen werden angenommen. Mehr Infos im Internet: www.voxanima.at.

Auf Rivalitäten zwischen Primadonnen und Aufregungen hinter den Kulissen folgt schließlich ein gemeinsames Streben nach Erfolg, basierend auf Solidarität und Wertschätzung. Kultur-Aktivitäten aller Art gehen im Museum in der „Villa Wertheimstein“ über die Bühne. Der umfangreiche Veranstaltungskalender wird seitens der ehrenamtlichen Leiterin, Brigitte Kolin, koordiniert. Auskünfte über die Bezirksgeschichte-Sammlung (Öffnungsstunden, Exponate, Extra-Dokumentationen, u.v.a.) erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 368 65 46 (Montag/Mittwoch: Vormittag). Infos via E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at

Sopranistin Rodica Vica: www.rodicavica.com

Sopranistin Irina Marinas: www.irinamarinas.com

Akkordeonistin Yilin Han: https://de.yilinhan.com

Kultur-Termine im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

