Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

115 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 14. Mai 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Motorradlenker, ein Pkw-Lenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 8. Mai 2023, im Bezirk Villach-Land, Kärnten, bei dem ein 56-jähriger Pkw-Insasse getötet wurde. Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin kam auf der Südautobahn aus bisher noch unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitschiene. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte gegen den, auf der zweiten Fahrspur stehenden Pkw. Durch den Aufprall wurde der 56-jährige Beifahrer des ersten Pkw aus dem Fahrzeug geschleudert und kam schwerverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Alle beteiligten Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jähige Beifahrer verstarb wenig später an den Verletzungen. Die Autobahn musste für die Aufräumarbeiten in eine Richtung komplett gesperrt werden. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.





Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Autobahn und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursache war in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.





Vom 1. Jänner bis 14. Mai 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 115 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 129 und 2021 94.

