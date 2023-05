Gratulation zum Finaleinzug: vier von zehn Schulen aus Wien

Bildungsdirektor Heinrich Himmer gratuliert den Finalistinnen des diesjährigen Staatspreises Innovative Schulen

Wien (OTS) - „Ich bin sehr stolz, dass gleich vier Wiener Schulen zu den Finalistinnen des heurigen Staatspreises Innovative Schulen zählen! Ich bedanke mich für das herausragende Engagement und gratuliere den Schulleitungen und ihren Schülerinnen und Schülern und halte die Daumen fürs Finale“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Diese vier Wiener Schulen stehen im Finale:

Offene Volksschule, Am Kaisermühlendamm, Schulleiterin Petra Feldhofer-Mahmoudian

Modulare Mittelstufe Aspern, Mittelschule, Schulleiterin Doris Pfingstner

BHAK Wien 22, HASCH/HAK, Schulleiter Christian Posad

BAfEP De La Salle, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, Schulleiterin Brigitte Cizek

Die zehn besten Einreichungen werden von der Hauptjury bewertet und in einem letzten und finalen Schritt zur Entscheidungsfindung virtuell besucht. Basis für die Vergabe ist die herausragende Erfüllung von fünf Qualitätsdimensionen, die vom BMBWF in Anlehnung an den Qualitätsrahmen entwickelt wurden:

1. Qualitätsmanagement

2. Führen und Leiten

3. Lernen und Lehren

4. Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen

5. Ergebnisse und Wirkungen

Die Preisverleihung findet am 18. September 2023 in der Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien, statt.

