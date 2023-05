Universität für angewandte Kunst Wien: Kinderunikunst Kreativwochen 2023: 3.7. bis 14.7. – 157 Workshops – Anmeldung ab heute möglich

KINDERUNIKUNST 2023: Von "Ich brauch doch keinen Pinsel!" über "Recycling&Upcycling&Kunstwerk" bis zu "Einsinggeschichten"

Wien (OTS) - Die KinderuniKunst Kreativwochen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, finden heuer von 3. Juli bis 14.Juli 2023 statt. Das Kooperationsprojekt der vier Wiener Kunstuniversitäten – Universität für angewandte Kunst Wien, Akademie der bildenden Künste Wien, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst – sowie der New Design University St. Pölten, als auch der mehr als 40 Kooperationspartner:nnen in Wien und Niederösterreich, bietet auch heuer wieder Kindern zwischen sechs und 14 Jahren ein vielfältiges Angebot an Workshops in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Tanz und Performance, Mediale Kunst, Musik bis hin zu Design und Fotografie und vieles mehr. Die Teilnahme an den KinderuniKunst Kreativwochen 2023 ist für alle Kinder kostenlos.

KinderuniKunst als Ort der Kreationen, Neugier und des Experiments: Die KinderuniKunst Kreativwochen bieten ein reichhaltiges, breitgefächertes Workshop-Angebot, aus dem die Kinder je nach Interesse wählen können, um ihr eigenes kreatives Potential zu entdecken. 2023 stehen dafür insgesamt 157 Workshops zur Verfügung, die unter künstlerischer und wissenschaftlicher Leitung abgehalten werden und auf die jeweiligen Altersgruppen praxisnah zugeschnitten sind. Die Workshops dienen als Stärkung des Vertrauens in die Wissenschaft zu dem BMBWF-Motto #TruSD: „Trust in Science and Democracy“. Durch die unterschiedlichen Erlebnisräume soll nicht nur die Universität als Bildungsweg erschlossen, sondern auch das Interesse am künstlerischen Schaffen geweckt werden. Der Spaß am praktischen Tun steht dabei im Vordergrund. „Ziel der KinderuniKunst Kreativwochen ist es, möglichst viele verschiedene Erlebnisräume für Kinder im Kunst- und Kulturbereich anzubieten und unterschiedliche Disziplinen miteinander zu kombinieren. Das große Kreativangebot findet sich innerhalb der universitären Möglichkeiten wie auch außerhalb, z. B. in Museen, im öffentlichen Raum oder in Ateliers.“, so Silke Vollenhofer, Leiterin der KinderuniKunst.

Raus aus der Stadt - KinderuniKunst auch in Niederösterreich: Auch in Niederösterreich ist die KinderuniKunst bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kinderfreizeitangebots zu Beginn der Sommerferien. Den Kindern steht eine breite Palette an Kreativworkshops zur Auswahl, wie Auf den Spuren der Mammutjäger im MAMUZ Asparn, Spielen – spielen - spielen! in der Römerstadt Carnuntum oder Komische Gesichter und lustige Experimente im Museum Gugging.

Anmeldung: Die Anmeldung für die Workshops erfolgt über die Website der KinderuniKunst und beginnt am Montag, 15. Mai 2023 um 10 Uhr. Anmeldeschluss ist der 26. Juni 2023.

Info: kinderunikunst.at / Fotodownload: dieangewandte.at/presse







Rückfragen & Kontakt:

KinderuniKunst Kreativwochen, Silke Vollenhofer, Salzgries 14/2, 1010 Wien, Tel: +43 664 82 60 713, silke.vollenhofer @ uni-ak.ac.at, www.kinderunikunst.at