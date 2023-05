Immobilienaward Cäsar®: Das sind die FinalistInnen 2023

Wien (OTS) - In den vergangenen acht Wochen sind zahlreiche Bewerbungen und Nominierungen für den Immobilienaward Cäsar® eingegangen. Dabei wurden insgesamt 223 Bewerbungen eingereicht, aus denen die Verbandsjury nun je drei Finalist:innen in acht Kategorien ausgewählt hat. Als etablierter Preis in der Immobilienbranche zeichnet der Cäsar jährlich herausragende und aktuelle Leistungen aus.

Am 3. Mai hat die Verbandsjury aus einer Gesamtzahl von 223 Bewerbungen die Finalist:innen für den Immobilienaward Cäsar 2023 nominiert. Die Jury setzt sich aus je einer Repräsentantin oder einem Repräsentanten der Partnerverbände des Cäsars zusammen. Dieses Jahr besteht die Jury aus Alexander Bosak (Präsident von immQu), Johannes Wild (Vorstandsmitglied der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO), Georg Flödl (Präsident des ÖVI), Matthias Gass (Präsident FIABCI Austria), Johannes Eisert (Vorstandsmitglied RICS Austria) und Daniela Witt-Dörring (Vereinsvorstand von SALON REAL).

Die Finalist:innen für den Cäsar 2023, nach Kategorien und in alphabetischer Reihenfolge, sind:

Bauträger:in

Gerhild Bensch-König, Raiffeisen WohnBau GmbH

Andreas Köttl, Value One Holding GmbH

Jasmin Soravia, Kollitsch & Soravia Immobilien GmbH



Makler:in

Martina Hirsch, sReal Immobilienvermittlung GmbH

Christoph Lukaschek, OTTO Immobilien GmbH

Karina Schunker, EHL Wohnen GmbH



Immobilienverwalter:in

Stefan Jaitler, Gutwerk Immobilien Treuhand GmbH

Markus Pusta, Pusta & Pusta Immobilienverwaltungs GmbH

Martin Troger, Frieda Rustler Gebäudeverwaltung GmbH & Co AG



Immobiliendienstleister:in

Herbert Hetzel, Beyond Carbon Energy

Heinz Muhr, CONTEC Immobilien

Alexander Roth, iDWELL GmbH



Immobilienmanager:in

Peter Karl, ERSTE Immobilien KAG mbH

Markus Ringsmuth, teamneunzehn Gruppe

Jenni Wenkel, Union Investment Real Estate Austria AG



Small Diamond

Karoline Imser, IMSER & RIGELE Immobilienbewertung

Andreas Karg, Mag. Andreas Krag GmbH & Co KG

Bettina Zaininger, Estina Immobilien GmbH



Cäsar International

Christoph Andexlinger, SES Spar European Shopping Centers GmbH

Daniel Jelitzka, JP Immobiliengruppe

Martina Maly-Gärtner, UBM Development AG

Real Estate Expert

Roman Eisenmagen, Erste Bank Sparkassen AG

Anna van der Veeken, Value One Holding GmbH

Christian Ziegler, 3SI Immogroup GmbH

Cäsar Lebenswerk: Der Preisträger bzw. die Preisträgerin für diese Kategorie wurde von der Verbandsjury direkt ernannt und bleibt, wie die Gewinner:innen aller Kategorien, bis zur Gala streng geheim.

Wahl durch die Verbandsjury und die große Fachjury

Jedes Jahr führt die hohe Anzahl von Bewerbungen zu einer lebhaften Debatte innerhalb der Verbandsjury über die Auswahl der Finalist:innen. Die endgültige Entscheidung fällt Ende Mai im zweiten Wahlgang, bei dem die große Fachjury – rund 35 Experteninnen und Experten der Immobilienbranche - bestehend aus Vertreter:innen der Verbände der Kategorien Makler:in, Hausverwalter:in und Bauträger:in, Vertreter:innen von facheinschlägigen Universitäten, Fachjournalist:innen sowie allen ehemaligen Preisträger:innen für das Lebenswerk, über die Sieger:innen abstimmt. Die Wahl wird wie üblich unter der Aufsicht eines Notars durchgeführt und erfolgt geheim.

Über den Cäsar

Schon seit 2006 wird der Cäsar an renommierte Persönlichkeiten der Immobilienbranche verliehen und zählt mittlerweile 122 Preisträger:innen. Die glamouröse Cäsar-Gala 2023 findet am Donnerstag, 14. September 2023 im Schönbrunner Schlosstheater statt. Der Besuch der Gala erfolgt ausschließlich auf Einladung oder durch Beitritt zum Personenkomitee. Alle Informationen zum Personenkomitee sind unter www.immoaward.at erhältlich. Großer Dank gilt den vier Hauptsponsoren 3SI Immogroup, IMMOunited, Magenta Business und willhaben, ohne deren Unterstützung der diesjährige Cäsar nicht stattfinden könnte.

Weitere Informationen zum Cäsar 2023: www.immoaward.at

