ORF Burgenland: "Die große Burgenland Tour" startet am Donnerstag

Die beliebte Publikumswanderung ist zum 10. Geburtstag wieder zurück.

Eisenstadt (OTS) - Am Donnerstag, dem 18. Mai 2023, startet "Die große Burgenland Tour". Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet die beliebte Publikumswanderung durch alle sieben Bezirke wieder statt. Unter dem bewährten Motto "7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer" wandert der ORF Burgenland bis Mittwoch, dem 24. Mai 2023, von Nord bis Süd durch das Land.

10 Jahre "Die große Burgenland Tour"

Im Jahr 2013 hat die Erfolgsgeschichte der "großen Burgenland Tour" begonnen. Aus einer Programm- und Eventidee wurde ein großes Publikumsereignis, an dem bis zum Jahr 2019 rund 20.000 Wanderer teilgenommen haben. "Die große Burgenland Tour" ist mittlerweile legendär und bei den Fans äußerst beliebt. Das Burgenland in all seinen Facetten kennenzulernen war und ist das Ziel der Tour. Zu Fuß die Schönheiten des Burgenlandes erkunden - von Natur über Kultur, bis hin zu Brauchtum und Kulinarik.

In sieben Jahren gab es 49 Routen, im Jahr 2020 und 2022 konnte pandemiebedingt keine Tour stattfinden. Im Jahr 2021 wurden wieder sieben Etappen im Rahmen der Serie "Die große Burgenland Tour -Pimiskern wandert" in allen Medien des ORF vorgestellt - allerdings nur virtuell.

Von 2013 bis 2019 wurden insgesamt ca. 830 Kilometer zurückgelegt. Rechnet man die Routen von 2021 und 2023 dazu, werden ca. 1.100 Kilometer zusammengekommen sein.

Die Routen und Treffpunkte 2023 im Detail:

Donnerstag, 18. Mai 2023: Kittsee, Streckenlänge ca. 17 km (Treffpunkt: 9.30 Uhr, Schlosspark Kittsee)

Freitag, 19. Mai 2023: Trausdorf an der Wulka, Streckenlänge ca. 19 km (Treffpunkt: 9.00 Uhr, Pfarrgarten Trausdorf)

Samstag, 20. Mai 2023: Loipersbach im Burgenland, Streckenlänge ca. 18 km (Treffpunkt: 8.30 Uhr, Schwimmbad Loipersbach)

Sonntag, 21. Mai 2023: Kobersdorf, Streckenlänge ca. 18 km (Treffpunkt: 8.30 Uhr, Schloss Kobersdorf)

Montag, 22. Mai 2023: Hannersberg, Streckenlänge ca. 19 km (Treffpunkt: 8.30 Uhr, Hannersberg)

Dienstag, 23. Mai 2023: Rauchwart, Streckenlänge ca. 19 km (Treffpunkt: 8.30 Uhr, Badesee Rauchwart)

Mittwoch, 24. Mai 2023: Jennersdorf, Streckenlänge ca. 17 km (Treffpunkt: 8.30 Uhr, Freibad Jennersdorf)

"Wir haben wieder die schönsten Wanderrouten ausgesucht, um die Schönheiten des Burgenlandes zu Fuß zu erleben. Aber nicht nur das Wandern selbst steht im Vordergrund der Tour, sondern auch das freundschaftliche Miteinander mit unserem Publikum", freut sich ORF-Burgenland Marketingleiterin und Tourverantwortliche Mag.a (FH) Christina Aichner auf den seit Monaten akribisch vorbereiteten Großevent.

ORF-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern wird die Wandergruppe wie gewohnt anführen. Jeder ist eingeladen, ihn und zahlreiche langjährige Wandergefährtinnen und -gefährten zu begleiten – während der gesamten Strecke, einer Tagesetappe oder auch nur während eines Teilstückes.

Die Wanderrouten sind als Rundkurse konzipiert. Jeden Tag wird ein regionaler Guide mit der Gruppe mitwandern, der um die Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten seiner Region weiß. Die Strecken sind zwischen 17 und 20 Kilometer lang und je nach Etappe gemütlich bis anspruchsvoll. Zur Sicherheit begleiten auch ein Tourbus sowie ein Team des Roten Kreuzes die Wanderer. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nachhaltigkeit ist bei der "großen Burgenland Tour" wichtig.

Speziell Menschen, die gerne wandern, liegt die Natur besonders am Herzen. Daher wird der ORF Burgenland in diesem Jahr auf eine möglichst umweltbewusste Umsetzung dieses großen Ereignisses setzen. An den Labestationen gibt es ausreichend Möglichkeiten, sich mit Speisen und vor allem der nötigen Flüssigkeit, zu versorgen. Auch für Wasser für die eigene Mehrwegflasche im Rucksack ist gesorgt.

Berichterstattung im ORF

Der ORF Burgenland wird in seinen drei Medien - Radio, Fernsehen, Internet - die Wanderung begleiten und darüber berichten. In "Burgenland heute" gibt es täglich um 19.00 Uhr in ORF 2/B eine ausführliche Zusammenfassung mit den schönsten Bildern des Tages, eine Vorschau auf die Wanderstrecke des nächsten Tages sowie das "Burgenland Wetter" von den beiden ORF Burgenland-Wetterexperten Kristina Buconjic und Wolfgang Unger.

In Radio Burgenland gib es täglich Live-Einstiege, Reportagen und Berichte von den Strecken. Auch im Internet unter burgenland.ORF.at und auf den Social-Media-Kanälen des ORF Burgenland wird ausführlich über die "große Burgenland Tour" berichtet.

"Die große Burgenland Tour" - in Zusammenarbeit mit Burgenland Tourismus, der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative Burgenland, Wirtschaftskammer Burgenland und BVZ.

